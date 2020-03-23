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Когда пенсионеры получат обещанную тысячу гривен: появилось разъяснение
Обещанная «карантинная» надбавка к пенсии в размере 1000 гривен будет выплачиваться с апреля. Получат надбавку те лица, пенсия которых меньше 5000 гривен. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Получателями надбавки станут 10 млн человек. Подавать дополнительные документы для получения выплат не требуется.
«Такую же надбавку получат 400 тысяч получателей социальной помощи. Имеются в виду люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью, получатели социальной пенсии», — добавила министр.
С мая в Кабмине обещают проиндексировать пенсии на 11%. Индексация коснется 7 млн человек.
Напомним, ранее индексацию пенсий планировалось провести в марте, но этот процесс отложили из-за смены правительства. После введения карантина по всей Украине было обещано, что малообеспеченным пенсионерам повысят выплаты, чтобы стимулировать пожилых людей оставаться дома в период пандемии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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