Отмена льготного проезда в Одессе: сделано важное уточнение

Украина

Льготы на проезд в общественном транспорте Одессы для пенсионеров отменять не стали. Во всяком случае, 23 марта. В таком «размытом» виде в понедельник сформулировал проблему на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов. На невнятность формулировок обратили внимание большинство присутствовавших.

Мэр фактически опроверг официальное заявление своего заместителя Павла Вугельмана, который 21 марта объявил, что с понедельника, 23 марта, на весь период действия карантина в Одессе отменяется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

«Нам очень непросто дается этот вопрос, потому что мы понимаем, что ездят пенсионеры, в том числе и работающие пенсионеры. Я прошу департамент транспорта внимательно относиться к этому. Мы еще раз обратимся к жителям нашего города с просьбой не заполнять транспорт и соблюдать ограничения. Мы не планируем отменять движение транспорта, но если появятся какие-то намеки, будем принимать решение согласно обстановке и рекомендациям», — сказал 23 марта мэр Труханов.

В то же время в пресс-службе горсовета пояснили, что такой вопрос, как отмена льгот, находится в компетенции сессии городского совета. При этом заметили, что транспортники все же настаивают на отмене бесплатного проезда для льготных категорий граждан.

Самое любопытное при этом, что речь идет о проезде в городском общественном электротранспорте, который находится ведении соответствующего коммунального предприятия горсовета. Выходит, руководство мэрии не может договориться… само с собой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что льготный проезд в транспорте отменили в ряде городов Украины. В Киеве в общественный транспорт пускают по пропускам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter