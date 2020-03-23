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Происшествия

В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием инкассаторов: эксклюзивные фото

12:12 23 марта 2020 294
ДТП на проспекте Бажана в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 23 марта, в Киеве приблизительно в половине четвертого утра на проспекте Бажана, недалеко от станции метро Славутич, произошло смертельно ДТП. При столкновении легкового Chevrolet и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen погибли 35-летний водитель легкового авто и пассажирка. (Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом сильно пострадал известный украинский спортсмен.) На месте ДТП личность женщины установить не удалось. Серьезные травмы получили водитель и два человека, находившиеся в микроватобусе.

По предварительной информации, водитель Chevrolet двигался по встречной полосе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабной аварии в Киевской области. На трассе Киев — Харьков столкнулись фура и микроавтобус с людьми. Грузовик опрокинулся, пострадали семь человек.

Напомним, ранее спасатели предупредили об аварийно опасной обстановке на дорогах из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя со снегом.

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