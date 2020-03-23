В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием инкассаторов: эксклюзивные фото

Происшествия

В понедельник, 23 марта, в Киеве приблизительно в половине четвертого утра на проспекте Бажана, недалеко от станции метро Славутич, произошло смертельно ДТП. При столкновении легкового Chevrolet и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen погибли 35-летний водитель легкового авто и пассажирка. (Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом сильно пострадал известный украинский спортсмен.) На месте ДТП личность женщины установить не удалось. Серьезные травмы получили водитель и два человека, находившиеся в микроватобусе.

По предварительной информации, водитель Chevrolet двигался по встречной полосе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабной аварии в Киевской области. На трассе Киев — Харьков столкнулись фура и микроавтобус с людьми. Грузовик опрокинулся, пострадали семь человек.

Напомним, ранее спасатели предупредили об аварийно опасной обстановке на дорогах из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя со снегом.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter