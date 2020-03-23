- 12:22 Не время отдыхать: гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
- 12:22 У Барбары Брыльской рак
- 12:18 В сети доходчиво объяснили, чем коронавирус опаснее обычного гриппа
- 12:15 О коронавирусе предупреждали еще в январе: всплыли важные правительственные документы
- 12:12 В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием инкассаторов: эксклюзивные фото
- 12:11 Идеальна: Ани Лорак впечатлила спортивной растяжкой
- 12:03 Олимпиада под угрозой срыва: крупные страны отказываются от участия из-за коронавируса
- 11:55 «Дура, набери оптом»: длинноногая Леся Никитюк показала фото в маске на улицах Китая
- 11:53 Отмена льготного проезда в Одессе: сделано важное уточнение
- 11:44 Вторая Италия: в Минздраве рассказали, как коронавирус накроет Украину
- 11:37 Стало известно, что королева Елизавета подарит правнуку Арчи на первый день рождения
- 11:29 Стакан и швабра: герой Лиги чемпионов оставил свою девушку в безвыходном положении
В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием инкассаторов: эксклюзивные фото
В понедельник, 23 марта, в Киеве приблизительно в половине четвертого утра на проспекте Бажана, недалеко от станции метро Славутич, произошло смертельно ДТП. При столкновении легкового Chevrolet и инкассаторского микроавтобуса Volkswagen погибли 35-летний водитель легкового авто и пассажирка. (Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом сильно пострадал известный украинский спортсмен.) На месте ДТП личность женщины установить не удалось. Серьезные травмы получили водитель и два человека, находившиеся в микроватобусе.
По предварительной информации, водитель Chevrolet двигался по встречной полосе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабной аварии в Киевской области. На трассе Киев — Харьков столкнулись фура и микроавтобус с людьми. Грузовик опрокинулся, пострадали семь человек.
Напомним, ранее спасатели предупредили об аварийно опасной обстановке на дорогах из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя со снегом.
Фото автора
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.