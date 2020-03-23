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В сети доходчиво объяснили, чем коронавирус опаснее обычного гриппа (видео)
Коронавирус COVID-19 намного опаснее сезонного гриппа. У нового вируса более длительный инкубационный период, а, следовательно, и более высокая заразность: внешне здоровый переносчик вируса может до 14 дней заражать окружающих, пока не знает о своей болезни. Об этом говорится в видео, опубликованном Радио Свобода для повышения осведомленности населения.
Специалисты признают: тот факт, что новый коронавирус появился недавно, существенно повышает его опасность. Население не успело обзавестись иммунитетом, нет и специфических лекарств против COVID-19. Также подтверждено, что летальность COVID-19 на порядок выше, чем у гриппа. Кроме того, опровергнуто бытовавшее мнение, что новое заболевание поражает лишь пожилых людей и «пропускает» детей и молодежь.
Напомним, «ФАКТЫ» следят за распространением коронавируса по территории Украины, а также среди украинцев за рубежом.
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