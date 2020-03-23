27.51 / 28.38 29.21 / 30.37
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Не время отдыхать: гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака

12:22 23 марта 2020 46
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 24 марта, — хороший день, чтобы извиниться за старые ошибки.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака.

Читайте также: Скорпиона ждут перемены в планах, а Деву — исправление ошибок: гороскоп на неделю

Овен

Даже если вы вынуждено сидите дома и у вас много бытовых дел, настала пора повышать уровень профессионализма.

Телец

Будьте готовы к тому, что в этот вторник может произойти выход из зоны комфорта. Вы справитесь.

Близнецы

Звезды советуют составить планы на все случаи жизни и согласовать из с близкими людьми.

Рак

Пора разобрать старые запасы, вас может удивить находка, о которой даже не мечтали.

Лев

Возможно, родственнику или другу, который живет далеко, понадобится ваша помощь.

Дева

Возможны конфликты с любимым человеком. Помните, что сейчас не время доказывать свою правоту, берегите мир в доме.

Весы

Внимательнее отнеситесь к сигналам своего организма. Возможно, пора пересмотреть питание.

Скорпион

Вторник — не всемирный день опускания рук, поэтому перестаньте унывать и надеяться, что все кто-то решит.

Стрелец

Совет звезд: не стоит помогать тем, кто вас об этом не просил, иначе ваша услуга может оказаться медвежьей.

Козерог

Вам стоит трудиться, закатав рукава, карантин — не повод для лени, иначе потеряете работу.

Водолей

Возможен маленький сюрприз для Водолеев, который тронет их до глубины души.

Рыбы

Это очень заманчиво — писать о своих переживаниях в сети, но в этот вторник не приветствуются задушевные диалоги и рассказы про личную жизнь.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

О коронавирусе предупреждали еще в январе: всплыли важные правительственные документы

ДТП на проспекте Бажана в Киеве

В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием инкассаторов: эксклюзивные фото

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

италия коронавирус

Вторая Италия: в Минздраве рассказали, как коронавирус накроет Украину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер