- 12:22 Не время отдыхать: гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
- 12:22 У Барбары Брыльской рак
- 12:18 В сети доходчиво объяснили, чем коронавирус опаснее обычного гриппа
- 12:15 О коронавирусе предупреждали еще в январе: всплыли важные правительственные документы
- 12:12 В Киеве произошло жуткое смертельное ДТП с участием инкассаторов: эксклюзивные фото
- 12:11 Идеальна: Ани Лорак впечатлила спортивной растяжкой
- 12:03 Олимпиада под угрозой срыва: крупные страны отказываются от участия из-за коронавируса
- 11:55 «Дура, набери оптом»: длинноногая Леся Никитюк показала фото в маске на улицах Китая
- 11:53 Отмена льготного проезда в Одессе: сделано важное уточнение
- 11:44 Вторая Италия: в Минздраве рассказали, как коронавирус накроет Украину
- 11:37 Стало известно, что королева Елизавета подарит правнуку Арчи на первый день рождения
- 11:29 Стакан и швабра: герой Лиги чемпионов оставил свою девушку в безвыходном положении
Не время отдыхать: гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Вторник, 24 марта, — хороший день, чтобы извиниться за старые ошибки.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака.
Читайте также: Скорпиона ждут перемены в планах, а Деву — исправление ошибок: гороскоп на неделю
Овен
Даже если вы вынуждено сидите дома и у вас много бытовых дел, настала пора повышать уровень профессионализма.
Телец
Будьте готовы к тому, что в этот вторник может произойти выход из зоны комфорта. Вы справитесь.
Близнецы
Звезды советуют составить планы на все случаи жизни и согласовать из с близкими людьми.
Рак
Пора разобрать старые запасы, вас может удивить находка, о которой даже не мечтали.
Лев
Возможно, родственнику или другу, который живет далеко, понадобится ваша помощь.
Дева
Возможны конфликты с любимым человеком. Помните, что сейчас не время доказывать свою правоту, берегите мир в доме.
Весы
Внимательнее отнеситесь к сигналам своего организма. Возможно, пора пересмотреть питание.
Скорпион
Вторник — не всемирный день опускания рук, поэтому перестаньте унывать и надеяться, что все кто-то решит.
Стрелец
Совет звезд: не стоит помогать тем, кто вас об этом не просил, иначе ваша услуга может оказаться медвежьей.
Козерог
Вам стоит трудиться, закатав рукава, карантин — не повод для лени, иначе потеряете работу.
Водолей
Возможен маленький сюрприз для Водолеев, который тронет их до глубины души.
Рыбы
Это очень заманчиво — писать о своих переживаниях в сети, но в этот вторник не приветствуются задушевные диалоги и рассказы про личную жизнь.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.