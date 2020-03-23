Стиль жизни

Не время отдыхать: гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака

Вторник, 24 марта, — хороший день, чтобы извиниться за старые ошибки.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Даже если вы вынуждено сидите дома и у вас много бытовых дел, настала пора повышать уровень профессионализма.

Телец

Будьте готовы к тому, что в этот вторник может произойти выход из зоны комфорта. Вы справитесь.

Близнецы

Звезды советуют составить планы на все случаи жизни и согласовать из с близкими людьми.

Рак

Пора разобрать старые запасы, вас может удивить находка, о которой даже не мечтали.

Лев

Возможно, родственнику или другу, который живет далеко, понадобится ваша помощь.

Дева

Возможны конфликты с любимым человеком. Помните, что сейчас не время доказывать свою правоту, берегите мир в доме.

Весы

Внимательнее отнеситесь к сигналам своего организма. Возможно, пора пересмотреть питание.

Скорпион

Вторник — не всемирный день опускания рук, поэтому перестаньте унывать и надеяться, что все кто-то решит.

Стрелец

Совет звезд: не стоит помогать тем, кто вас об этом не просил, иначе ваша услуга может оказаться медвежьей.

Козерог

Вам стоит трудиться, закатав рукава, карантин — не повод для лени, иначе потеряете работу.

Водолей

Возможен маленький сюрприз для Водолеев, который тронет их до глубины души.

Рыбы

Это очень заманчиво — писать о своих переживаниях в сети, но в этот вторник не приветствуются задушевные диалоги и рассказы про личную жизнь.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

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