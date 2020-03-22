Скорпиона ждут перемены в планах, а Деву – исправление ошибок: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Не исключено, что в предстоящий период вы можете ощутить себя не самым лучшим образом из-за скуки, которая будет периодически накатывать в сложившихся обстоятельствах. Не давайте никаких шансов подобному настроению — оно не должно завладеть вашим умом и чувствами.

ТЕЛЕЦ. Вероятность того, что вам коренным образом придется изменить род своей деятельности не исключена. Но это вовсе не означает, что будет хуже. Более того, вы можете рассчитывать на улучшение своего материального положения и поднять свой социальный статус.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вы имеете неплохую возможность донести до нужных вам людей свои идеи и предложения, поскольку к вам прислушиваются, хотят сотрудничать. Не упустите столь редкий шанс, ведь он выпадает нечасто, как показывает опыт.

РАК. Несмотря ни на что, у вас полно честолюбивых замыслов, и есть все основания для того, чтобы они были воплощены в жизнь. Не забывайте однако о том, что на вашем пути могут возникать преграды — зависти, нелюбви некоторых окружающих, естественно, никто не отменял.

ЛЕВ. Для того чтобы удерживать контроль над сложившейся ситуацией, вам придется приложить немало усилий, включая весь профессионализм и мастерство, на которые вы только способны. Будьте более сговорчивы с деловыми партнерами и теми, кто вам может понадобиться в будущем.

ДЕВА. Самое время сесть и попытаться разобраться в себе, провести анализ над ошибками, допущенными ранее. А при возможности, попытаться их исправить. Никому не доверяйте слишком ответственную работу.

ВЕСЫ. Нужно быть готовым к тому, что придется решать достаточно сложные задачи, даже такие, которые вам до этого делать не приходилось. Неплохо бы выделить часть времени для своего самосовершенствования, духовных практик. Не забывайте о близких, которым вы сейчас очень нужны.

СКОРПИОН. Неожиданные известия, полученные издалека, способны кое-что изменить в вашей жизни. От того и планы на будущее могут быть совершенно новыми, отличающимися от тех, что вы строили ранее. В результате получите то, к чему стремитесь.

СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательны к просьбам близких людей. Помните, что ваша поддержка, хорошее настроение и уверенность в себе для них сейчас важны как никогда. Приобретенный ранее опыт способен открыть перед вами новые перспективы.

КОЗЕРОГ. Желательно не суетиться и не спешить, так как это очень сильно мешает вдумчивому и спокойному выполнению обязанностей, порученных руководством. Прежде чем высказывать вслух свои соображения (особенно критические), следует очень хорошо подумать.

ВОДОЛЕЙ. Эмоциональное равновесие и спокойствие помогут избежать всяческих недоразумений, возникающих в жизни. С начальством желательно быть более обходительным и сдержанным, не вступать в дискуссию. Самое время заняться бытовыми вопросами.

РЫБЫ. Постарайтесь сделать все для того, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию, выход из которой может оказаться весьма затруднительным. Помогая другим решить их проблемы, сумеете извлечь немалую выгоду и для себя. Больше внимания уделяйте детям, не оставляйте их без присмотра.

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