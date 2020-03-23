У Барбары Брыльской рак (фото)

Шоу-бизнес

У известной польской актрисы Барбары Брыльской, ставшей популярной в СССР после исполнения главной роли в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», диагностирован рак. 78-летняя звезда подтвердила это изданию Starhit. Детали она обсуждать отказалась.

Артистка отказалась обсуждать болезнь. Однако сказала что врачи дают положительные прогнозы. «Только надо время», — сказала она. И призвала поклонников пожелать ей здоровья.

Предполагается, что Брыльска, возможно, борется с раком языка. И болезнь выявили еще несколько лет назад.

В настоящее время актриса, которая проживает в Варшаве, сидит дома на карантине из-за коронавируса.

Барбара играла также в российских фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».

Кадр из фильма "Ирония судьбы"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезду «Иронии судьбы» Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве.

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