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У Барбары Брыльской рак (фото)
У известной польской актрисы Барбары Брыльской, ставшей популярной в СССР после исполнения главной роли в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», диагностирован рак. 78-летняя звезда подтвердила это изданию Starhit. Детали она обсуждать отказалась.
Артистка отказалась обсуждать болезнь. Однако сказала что врачи дают положительные прогнозы. «Только надо время», — сказала она. И призвала поклонников пожелать ей здоровья.
Предполагается, что Брыльска, возможно, борется с раком языка. И болезнь выявили еще несколько лет назад.
В настоящее время актриса, которая проживает в Варшаве, сидит дома на карантине из-за коронавируса.
Барбара играла также в российских фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезду «Иронии судьбы» Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве.
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