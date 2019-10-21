Звезду «Иронии судьбы» экстренно госпитализировали в Москве

Шоу-бизнес

В Москве экстренно госпитализировали знаменитую советскую актрису Валентину Талызину.

Звезду «Иронии судьбы», по информации РЕН ТВ, доставили в больницу Москвы 21 октября из-за приступа микроинсульта.

Состояние 84-летней артистки оценивается как среднетяжелое — сейчас за ней следят врачи.

Позже актрису переведут в реабилитационный центр.

Журналистам «Федерального агентства новостей» удалось связаться с актрисой. «Со мной все хорошо», — сказала она, отказавшись рассказывать о госпитализации.

Напомним, что Талызина согласилась играть одну из ролей в биографическом фильме о Юлии Началовой.

Также напомним, что ранее экстренно прооперировали в Москве 68-летнюю Наталью Белохвостикову. У актрисы были проблемы с сердцем.

Ранее коллега Талызиной Барбара Брыльска рассказала «ФАКТАМ» о конфликте со своей «подругой по фильму».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter