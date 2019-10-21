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Шоу-бизнес

Звезду «Иронии судьбы» экстренно госпитализировали в Москве

9:56 21 октября 2019 176
Валентина Талызина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве экстренно госпитализировали знаменитую советскую актрису Валентину Талызину.

Звезду «Иронии судьбы», по информации РЕН ТВ, доставили в больницу Москвы 21 октября из-за приступа микроинсульта.

Состояние 84-летней артистки оценивается как среднетяжелое — сейчас за ней следят врачи.

Позже актрису переведут в реабилитационный центр.

Журналистам «Федерального агентства новостей» удалось связаться с актрисой. «Со мной все хорошо», — сказала она, отказавшись рассказывать о госпитализации.

Напомним, что Талызина согласилась играть одну из ролей в биографическом фильме о Юлии Началовой.

Также напомним, что ранее экстренно прооперировали в Москве 68-летнюю Наталью Белохвостикову. У актрисы были проблемы с сердцем.

Ранее коллега Талызиной Барбара Брыльска рассказала «ФАКТАМ» о конфликте со своей «подругой по фильму».

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