Президент первого клуба Роналду будет лечить людей от коронавируса (фото)

Спорт

Президент португальского «Спортинга» Фредерику Варандаш готов собственными силами бороться с пандемией коронавируса, которая «накрывает» весь мир. Причем хочет помогать не финансово, а, как говорится, собственными руками, используя свои профессиональные знания и навыки.

Все дело в том, что нынешний руководитель «Спортинга», в котором начинал свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, 12 лет назад, в 2008-м, служил медиком в Афганистане. И сейчас, во время войны с опасным вирусом, не хочет находиться в стороне.

«Для поколений наших родителей, бабушек и дедушек, а также для этого поколения, которое не может расти в стране, задохнувшейся от еще одного серьезного экономического кризиса. Для всех них, для Португалии… Давай! Каждый по-своему. Кто-то заботится о больных, кто-то делает хлеб, кто-то информирует португальцев, кто-то предоставляет свои услуги, чтобы поддержать экономику страны. Я уже служил стране, и сегодня я сделаю это снова, пока действует чрезвычайное положение… И я буду возвращаться всякий раз, когда это понадобится Португалии. Давай… Пошли вместе!» — написал функционер на своей странице в Instagram.

Отметим, что Варандаш находится в структуре «Спортинга» с 2011 года. Причем начинал свою работу с должности доктора в молодежной команде «зелено-белых львов», но вскоре возглавил медицинский департамент клуба. А в сентябре 2018-го, после того, как действующий президент «Спортинга» Бруну де Карвалью вынужден был со скандалом оставить свою должность, победил на выборах, набрав 42,32% голосов. Уже с Варандашем в качестве президента «Спортинг» выиграл в сезоне-2018/2019 Кубок Португалии и Кубок лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир Лиги чемпионов Роберт Левандовски пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

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