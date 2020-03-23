- 13:22 У нардепа от «Слуги народа» заподозрили коронавирус: один тест оказался положительным
- 13:19 Нардеп из "Слуги народа" раскритиковала Зеленского за «договорняк» по Донбассу
- 13:11 «Больше двух не собираться»: в Европе ужесточают меры борьбы с коронавирусом
- 13:06 Пока Зеленский молчит, Аваков становится премьером: почему это опасно для Украины
- 13:04 «Тяжело пережить разлуку с детьми»: Екатерина Кухар рассказала о самоизоляции из-за коронавируса
- 13:02 Надежда есть: в Италии излечилась от коронавируса 95-летняя женщина
- 12:59 "Пусть китайцы русский учат": Шнур высмеял главу РПЦ с его молитвой против коронавируса
- 12:46 Президент первого клуба Роналду будет лечить людей от коронавируса
- 12:40 Супрун разъяснила, можно ли заразиться коронавирусом от животного
- 12:39 Застрявших на Бали украинцев не будут штрафовать
- 12:22 Не время отдыхать: гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
- 12:22 У Барбары Брыльской рак
Президент первого клуба Роналду будет лечить людей от коронавируса (фото)
Президент португальского «Спортинга» Фредерику Варандаш готов собственными силами бороться с пандемией коронавируса, которая «накрывает» весь мир. Причем хочет помогать не финансово, а, как говорится, собственными руками, используя свои профессиональные знания и навыки.
Все дело в том, что нынешний руководитель «Спортинга», в котором начинал свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, 12 лет назад, в 2008-м, служил медиком в Афганистане. И сейчас, во время войны с опасным вирусом, не хочет находиться в стороне.
«Для поколений наших родителей, бабушек и дедушек, а также для этого поколения, которое не может расти в стране, задохнувшейся от еще одного серьезного экономического кризиса. Для всех них, для Португалии… Давай! Каждый по-своему. Кто-то заботится о больных, кто-то делает хлеб, кто-то информирует португальцев, кто-то предоставляет свои услуги, чтобы поддержать экономику страны. Я уже служил стране, и сегодня я сделаю это снова, пока действует чрезвычайное положение… И я буду возвращаться всякий раз, когда это понадобится Португалии. Давай… Пошли вместе!» — написал функционер на своей странице в Instagram.
Pelas gerações dos nossos pais e avós mas também por esta geração que não pode crescer num país sufocado noutra grave crise económica. Por todos eles, por Portugal… vamos! Cada um à sua maneira. Uns a tratarem dos doentes, outros a fazerem pão, outros a informarem os portugueses, outros a trabalharem nos seus serviços para manter a economia e o País de pé. Já servi o País, hoje vou voltar a fazê-lo enquanto o Estado de Emergência durar… e voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos… vamos com tudo!
Отметим, что Варандаш находится в структуре «Спортинга» с 2011 года. Причем начинал свою работу с должности доктора в молодежной команде «зелено-белых львов», но вскоре возглавил медицинский департамент клуба. А в сентябре 2018-го, после того, как действующий президент «Спортинга» Бруну де Карвалью вынужден был со скандалом оставить свою должность, победил на выборах, набрав 42,32% голосов. Уже с Варандашем в качестве президента «Спортинг» выиграл в сезоне-2018/2019 Кубок Португалии и Кубок лиги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир Лиги чемпионов Роберт Левандовски пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!