27.61 / 28.42 29.29 / 30.39
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Президент первого клуба Роналду будет лечить людей от коронавируса (фото)

12:46 23 марта 2020 61
Фредерику Варандаш Спортинг
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Президент португальского «Спортинга» Фредерику Варандаш готов собственными силами бороться с пандемией коронавируса, которая «накрывает» весь мир. Причем хочет помогать не финансово, а, как говорится, собственными руками, используя свои профессиональные знания и навыки.

Все дело в том, что нынешний руководитель «Спортинга», в котором начинал свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, 12 лет назад, в 2008-м, служил медиком в Афганистане. И сейчас, во время войны с опасным вирусом, не хочет находиться в стороне.

«Для поколений наших родителей, бабушек и дедушек, а также для этого поколения, которое не может расти в стране, задохнувшейся от еще одного серьезного экономического кризиса. Для всех них, для Португалии… Давай! Каждый по-своему. Кто-то заботится о больных, кто-то делает хлеб, кто-то информирует португальцев, кто-то предоставляет свои услуги, чтобы поддержать экономику страны. Я уже служил стране, и сегодня я сделаю это снова, пока действует чрезвычайное положение… И я буду возвращаться всякий раз, когда это понадобится Португалии. Давай… Пошли вместе!» — написал функционер на своей странице в Instagram.

Отметим, что Варандаш находится в структуре «Спортинга» с 2011 года. Причем начинал свою работу с должности доктора в молодежной команде «зелено-белых львов», но вскоре возглавил медицинский департамент клуба. А в сентябре 2018-го, после того, как действующий президент «Спортинга» Бруну де Карвалью вынужден был со скандалом оставить свою должность, победил на выборах, набрав 42,32% голосов. Уже с Варандашем в качестве президента «Спортинг» выиграл в сезоне-2018/2019 Кубок Португалии и Кубок лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир Лиги чемпионов Роберт Левандовски пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Аваков и Зеленский

Пока Зеленский молчит, Аваков становится премьером: почему это опасно для Украины

Зеленский

Нардеп из "Слуги народа" раскритиковала Зеленского за «договорняк» по Донбассу

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Руслан Горбенко

У нардепа от «Слуги народа» заподозрили коронавирус: один тест оказался положительным

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер