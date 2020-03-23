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"Пусть китайцы русский учат": Шнур высмеял главу РПЦ с его молитвой против коронавируса
Музыкант Сергей Шнуров едко высмеял российских церковников, придумавших специальную молитву против коронавируса (в церковных текстах он именуется вредоносным поветрием). Шнур намекает, что теперь пациенты в Китае будет усиленно учить русский язык, чтобы гарантированно молитвой исцелиться от болезни.
Также музыкант вслед за комментаторами в соцсетях удивился, что пока весь мир ищет вакцину против вируса, россияне придумывают текст молитвы.
Ну теперь пройдет зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, —
Это вам, блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
Комментаторы в соцсетях шутку оценили и предлагают Шнурову новые темы для творчества.
Напомним, в России, несмотря на рекомендации Вселенского патриархата, церковники не просто не отказываются от массовых мероприятий, а даже увеличили частоту таких акций. Организованы крестные ходы против коронавируса, массовые молебны, созываются богослужения со специальным «противовирусным» ладаном.
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