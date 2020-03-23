Когда курс доллара может взлететь до 35 гривен: прогноз экспертов

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Если всю прошлую неделю курсы доллара и евро стремительно росли, то за прошедшие выходные наметилась обратная тенденция — укрепился курс гривни. Во всяком случае официальный. С пятницы, 20 марта, американская валюта подешевела на 6 копеек, а европейская — сразу на 45 копеек, опустившись заметно ниже отметки 30 гривен. Так, 23 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 27,74 грн за доллар и 29,64 грн за евро. На наличном рынке также произошло укрепление национальной валюты на 40−50 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,26 грн, купить — по 28,17 грн; евро — сдать по 28,96 грн, купить — по 30,20 грн.

«На этой неделе наличный доллар в банках может стоит 27,8−28,5 грн»

«Курс украинской гривни утром 23 марта вырос до 28,10 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Национальная валюта находится под давлением сложной ситуации в стране в связи с коронавирусом. Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривни продолжит снижаться, но темпы падения будут относительно умеренными, так как поддержку украинской валюте оказывает Нацбанк.

Ожидаем колебания курса вблизи уровня 28 гривен за доллар. Чем продолжительнее будут карантинные мероприятия, тем масштабнее окажутся последствия для экономики и потребуется больше бюджетных ресурсов для их преодоления. Впрочем, такие действия осуществляет большинство мировых центробанков для поддержания экономики", — отметил Шевчишин.

Похожие прогнозы текущей ситуации дают и другие эксперты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 3,1−6,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 26,09 грн до 27,74 грн (+6,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время подскочили с 26,68−26,72 грн до 28,10−28,16 грн (+5,3% - +5,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 26,63−27,54 грн до 27,51−28,38 грн (+3,3% - +3,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 3,4% до 3,2% за счет более быстрого роста курса покупки.

На фоне разворачивающегося мирового экономического кризиса динамика гривни повторяет «поведение» всех остальных валют развивающихся стран и

подавляющего большинства валют развитых стран к доллару. Гривня снижается, несмотря на интервенции НБУ по продаже валюты, которые за прошлую неделю превысили миллиард долларов.

На прошлой неделе доллар рос все дни, за исключением пятницы. В пятницу благодаря интервенциям Нацбанка доллар снизился. Однако в понедельник на межбанке доллар возобновил свой рост в первой половине дня. Возможно, во второй половине НБУ вновь выйдет на рынок и частично собьет курс.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный

доллар в банках — около 27,8−28,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Российский рубль стал самой обесценившейся валютой с начала года

Что же касается долгосрочных прогнозов курса гривни, то некоторые эксперты делают довольно пессимистические предположения. Как сообщает портал Banker.ua, аналитики допускают падение ВВП Украины в нынешнем году на 4%, а девальвацию гривни — на уровне 9%, как это было в 2015 году.

По мнению генерального директора украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, если карантин, введенный в Украине, Евросоюзе и США на фоне вспышки коронавирусной инфекции, не затянется до второго полугодия, то нашей стране следует готовиться к повторению кризиса 2009 года. Такой сценарий предполагает сокращение ВВП Украины на 4%, рост инфляции на 5% и курс 30 гривен за доллар. При этом безработица будет стремительно расти, а доходы бюджета упадут. Если же карантин будет продлен до июня-июля, то в 2020 году ВВП Украины может упасть на 9%, как в 2015 году, и курс гривни рухнет до 35 гривен за доллар. При этом эксперт обращает внимание на то, что оба сценария предусматривают сотрудничество с МВФ, так как на сегодняшний день нет других источников, позволяющих профинансировать дефицит бюджета.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье, 22 марта, телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого попросил ее увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь Кристалина Георгиева, судя по заявлению пресс-службы президента, пообещала Украине помощь, но при этом о каких-то конкретных шагах и суммах не сообщается.

«Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса COVID-19», — цитирует пресс-служба Офиса президента слова Кристалины Георгиевой.

Кстати, Национальный банк Украины НБУ предлагает правительству пересмотреть решение о прекращении работы небанковских финансовых учреждений, введенное на время карантина. Как говорится в сообщении НБУ, услуги, предоставляемые небанковскими финучреждениями, а именно: обмен валют, перевод денежных средств, небанковское кредитование и ряд других, «пользуются значительным спросом у населения» в сложившихся непростых условиях. Поэтому НБУ предлагает внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, согласно которому Кабинет министров с 17 марта приостановил деятельность таких учреждений, работающих с посетителями. Ограничения коснулось в том числе и пунктов обмена валют, ломбардов, кредитных союзов и финансовых компаний.

Стоит отметить, что по сравнению с другими валютами мира, и особенно развивающихся стран, гривня держится пока довольно неплохо. Как сообщается на Facebook-странице Экспертной платформы Национального банка Украины, с начала года гривня опустилась по отношению к доллару на 15,5%. При этом наиболее обесценившейся валютой в 2020 году стал российский рубль, курс которого к доллару рухнул на 27%. Главной причиной такого обвала стала даже не сама пандемия коронавируса, а спровоцированный ею спад потребления нефти, а затем разрыв договоренностей между Саудовской Аравией и Россией по сокращению объемов добычи. Это привело к фактическому расторжению соглашения ОПЕК+ и падению стоимости нефти на 40%. Этот фактор также повлиял на валюты других стран — экспортеров энергетических ресурсов, в частности на казахстанский тенге, который девальвировал на 16%.На втором месте по уровню девальвации оказался бразильский реал, курс которого к доллару снизился на 23%. Тройку лидеров замыкает белорусский рубль, обесценившийся на 18%.

Стоит напомнить, что распространение коронавируса в Украине и принятые в связи с этим парламентом специальные законы уже нанесли немалые экономические убытки отечественным предприятиям и государству. В дальнейшем эксперты прогнозируют резкий рост безработицы, проблемы с наполнением госбюджета и социальными выплатами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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