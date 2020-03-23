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Мир

В Польше рассказали, как продлевать сроки виз и разрешений во время карантина

14:07 23 марта 2020 252
Управление по вопросам миграции
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Польше, где карантин из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 13 апреля, разъяснили, как иностранцам, в том числе и украинцам, продлевать сроки действия виз или временных разрешений на проживание в условиях действия ограничительных мер.

Так, все соответствующие документы должны отправляться в Воеводские управления лишь по почте рекомендованным письмом. Это можно сделать как через Польскую почту, так и при помощи любого другого почтового оператора.

«Подавая документы на легализацию пребывания важно соблюсти процедуру — они должны быть поданы во время вашего легального нахождения в Польше. В этом случае пребывание во время рассмотрения дела будет считаться легальным. Отправка документов в Воеводское управление при посредничестве А. О. Польская Почта (являющейся оператором почтовых услуг согласно Закону „О почтовом законодательстве“) до истечения срока легального пребывания является гарантией соблюдение срока подачи документов», — говорится в сообщении управления по вопросам миграции и добавляется, что иностранцев будут вызывать в управление лично, когда это станет возможным.

В частности, таким образом можно подавать документы на легализацию и в том случае, если у иностранного гражданина нет возможности покинуть территорию Польши по независящим от него причинам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше правительство ушло на карантин после того, как COVID-19 диагностировали у министра окружающей среды Михала Вося.

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