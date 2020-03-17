Мир

Все правительство Польши ушло на карантин из-за заболевшего министра

В Польше, где у двоих украинцев обнаружили COVID-19, коронавирус, диагностированный у министра окружающей среды Михала Вося, стал причиной отправки на карантин всех членов правительства.

Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, все члены правительства прошли стандартные обследования и работают в режиме карантина.

Результаты тестов на коронавирус станут известны до конца вторника, 17 марта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Польша ограничила количество пунктов пропуска через границу с Украиной тремя КПП — Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчевая-Краковец.

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