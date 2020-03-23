Зеленский обратился с важной просьбой к олигархам из-за коронавируса: СМИ узнали детали

Политика

Президент Владимир Зеленский на последней встрече с крупным бизнесом говорил не только о вспышке коронавируса и о потребности государства в финансовой помощи, но и попросил бизнесменов стать кураторами областей. Для каждого региона куратор выбирался, учитывая наличие у него активов на данной территории.

О том, что на встрече на Банковой 16 марта выбирались еще и региональные кураторы, сообщила «Украинская правда», ссылаясь на одного из участников совещания. В официальном отчете о встрече о таком пункте не упоминается. Присутствовавшие отмечают, что президент обратился к крупному бизнесу с просьбой помочь не только финансово, но и людьми — имеется в виду делегировать в органы власти менеджеров с крупных промпредприятий.

Участники встречи говорят, что в число тех, кому доверили курировать регионы, вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Игорь Палица, Виктор Пинчук, Андрей Веревский, Юрий Косюк, Андрей Ставницер, Александр Ярославский.

Напомним, ранее обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов обратил внимание, что в условиях политической нестабильности и перед лицом внешних угроз центр принятия решений в Украине постепенно смещается от президента в сторону других политических фигур. Об этом в статье «Пока Зеленский молчит, Аваков становится премьером: почему это опасно для Украины».

Фото Офис президента Украины

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