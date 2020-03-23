В России задержали студентов, собиравшихся устроить кровавую бойню в своем вузе (видео)

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила о предотвращении массового убийства в одном из сахалинских ВУЗов. Якобы ее собирались устроить двое студентов 2002 и 2003 года рождения, которых задержали. Напомним, в феврале стало известно об аресте двух саратовских подростков, которых также задержали по подозрению в подготовке массовых убийств.

Оперативное видео задержания на Сахалине появилось в сети.

А вот и видео задержания сахалинских студентов, планировавших массовое убийство pic.twitter.com/s4JREt0liV — Телеканал 360° (@360tv) March 23, 2020

Главным доказательством преступных намерений задержанных стал личный дневник, который вел один из задержанных — в нем обнаружились сведения о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — говорится в сообщении ФСБ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году Россию потряс массовый расстрел учащихся колледжа в аннексированном Крыму, который, по версии ФСБ, устроил студент Владислав Росляков. Тогда погибло 20 человек.

Фото Meduza

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