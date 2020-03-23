27.56 / 28.38 29.30 / 30.37
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России задержали студентов, собиравшихся устроить кровавую бойню в своем вузе (видео)

15:40 23 марта 2020 215
В России задержали студентов, собиравшихся устроить кровавую бойню в своем вузе
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила о предотвращении массового убийства в одном из сахалинских ВУЗов. Якобы ее собирались устроить двое студентов 2002 и 2003 года рождения, которых задержали. Напомним, в феврале стало известно об аресте двух саратовских подростков, которых также задержали по подозрению в подготовке массовых убийств.

Оперативное видео задержания на Сахалине появилось в сети.

Главным доказательством преступных намерений задержанных стал личный дневник, который вел один из задержанных — в нем обнаружились сведения о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение», — говорится в сообщении ФСБ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году Россию потряс массовый расстрел учащихся колледжа в аннексированном Крыму, который, по версии ФСБ, устроил студент Владислав Росляков. Тогда погибло 20 человек.

Фото Meduza

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Больница

Коронавирус поразил самый «элитный» район Киевской области: подтверждены сразу пять случаев

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Тесты на коронавирус

«Мы все умрем»: в ОРДЛО начали осознавать опасность COVID-19 (фото, видео)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер