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Мир

В России задержали подростков, планировавших убить несколько десятков человек

16:39 26 февраля 2020 366
Суд
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В РФ следствие просит арестовать двух подростков, которых задержали по подозрению в подготовке массовых убийств в Саратове. Ранее в Саратове жители хотели устроить самосуд над убийцей маленькой девочки.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», следствие ходатайствует о заключении под стражу — дело рассматривает Волжский районный суд.

Подростки состояли в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств, и планировали нападение на учебное заведение. По словам одного из задержанных, его напарник собирался убить около 40 человек.

По одному из задержанных суд уже принял решение — его будут содержать под стражей. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ задержали в аннексированном Крыму двух местных подростков, которые планировали теракты в школах Керчи. Злоумышленники считали себя последователями «керченского стрелка» Рослякова.

Фото: скриншот с видео суда.

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