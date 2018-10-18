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Взрывы и расстрел в Керчи: количество погибших увеличилось до 20, все убитые опознаны
Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20, при этом родственники опознали тела всех погибших. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев, передает ТАСС.
«Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного. Имена всех погибших известны. Все 20 человек опознаны», — сказал он.
Ранее сообщалось о 19 погибших вместе с устроившим взрыв и стрельбу.
Также Мельгазиев заявил о том, что в Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», было позже переквалифицировано на статью «Убийство».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
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