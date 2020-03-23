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Видео пациентов, лежащих на полу в коридорах переполненных испанских больниц, шокировало сеть

16:19 23 марта 2020 526
Люди лежат в коридорах больницы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После итальянских больниц, переполненных пациентами с коронавирусом, сеть шокировало видео, сделанные в больницах Испании, которые уже не могут принимать пациентов из-за перегруженности. Так, как сообщает издание El Mundo, в Больнице имени инфанты Леонор в Мадриде люди вынуждены лежать прямо на полу в коридорах, дожидаясь медицинской помощи.

Видео, сделанное в другой столичной больнице, показывает десятки пациентов, ожидающих своей очереди.

Число умерших от COVID-19 в стране резко возросло, достигнув 2182 человек. За последние сутки скончались 462 инфицированных коронавирусом. В общей сложности заражены были свыше 33 тысяч испанцев.

58% смертей от коронавируса зарегистрированы в Мадриде. Местные власти превратили конференц-центр IFEMA в полевой госпиталь — самый большой в Европе. Здесь размещено 5500 кроватей.

Как писали ранее «ФАКТЫ», под больницы переоборудуют также отели, которые будут закрыты для туристов.


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