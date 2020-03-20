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В Испании начинают закрывать отели и превращают их во временные больницы
В Испании из-за пандемии коронавируса по распоряжению властей закрывают отели. Как сообщает издание Daily Mail, к 26 марта все гостиницы и прочие «места краткосрочного пребывания» должны прекратить работу. Местам, где можно проживать в течение длительного срока, и гости которых могут самостоятельно прокормить себя, разрешено продолжать работу — при условии, что постояльцы будут соблюдать все правила карантина.
Отели начинают переоборудовать во временные больницы. Так, в госпиталь уже превращен отель Gran Hotel Colon в Мадриде, в котором насчитывается 359 номеров. В общей сложности отели в столице Испании могут предоставить 60 тысяч мест для больных коронавирусом.
В стране инфицированы COVID-19 более 18 тысяч жителей. Число умерших на данный момент составляет не менее 833 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Британии из-за коронавируса разрешили присутствие на церковных венчаниях только двух гостей.
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