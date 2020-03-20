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В сеть попали видео из итальянских больниц, переполненных пациентами с коронавирусом

7:33 20 марта 2020 130
Врачи и паиценты
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После того, как в сеть попали жуткие кадры, на которых гробы из итальянского города Бергамо вывозят армейскими грузовиками, поскольку местный крематорий не справляется с нагрузкой, СМИ обнародовали не менее страшные видео, сделанные в больницах Бергамо, переполненных пациентами с коронавирусом.
Так, на видео телеканала Sky News врачи мечутся между кроватями больных, которые с трудом дышат, подключенные к специальной аппаратуре.

На другом ролике видно, как десятки больных лежат прямо в коридорах отделений интенсивной терапии.

Местные медики в отчаянии говорят, что всех их усилий недостаточно. Губернатор наиболее пострадавшей области Ломбардия говорит, что врачи и медсестры работают на пределе. В Италии, уже обогнавшей Китай по количеству жертв, число умерших от COVID-19 уже достигло 3405 человек. Строгие карантинные меры не помогают.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже три человека умерли от коронавируса в Украине.

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