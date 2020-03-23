Пока Зеленский молчит, Аваков становится премьером: почему это опасно для Украины

Украина

Из-за пандемии коронавируса и введенного в связи с этим карантина Украина оказалась в крайне непростом положении. Падение промышленного производства, введение ограничений на европейских рынках, разруха в медицинской отрасли, постоянные политические катаклизмы, война и многие другие факторы ставят под вопрос выживание украинской экономики и государства в целом.

Ни для кого не секрет, что в Украине от государственных выплат зависит целая армия людей. В категорию бюджетников входят врачи, педагоги, полицейские, военные, госслужащие, коммунальщики, представители многих других важнейших профессий. Не тайна и то, что в первом квартале текущего года власть провалила наполнение бюджета. А, как известно, в 2020 году по внешним долговым обязательствам Украина должна выплатить почти 11 млрд долларов. И это все без учета карантина и связанных с ним катастрофических потерь в экономике, которые ощутят все без исключения украинцы. Бюджетники — в первую очередь.

Для них покупка главой ОП Андреем Ермаком статусного «Мерседеса» выглядит, скорее, как издевательство. Некомпетентность нового правительства, настоящий хаос в транспортной системе крупных городов, невозможность наладить логистику средств индивидуальной защиты, валютные качели. Все это сеет панику среди населения и вызывает рост недоверия к власти. Видеообращения президента Владимира Зеленского уже не успокаивают даже его ярых сторонников.

Население зависло в ожидании и хочет услышать от властей план по преодолению эпидемии коронавируса и выводу страны из экономического пике. Власть молчит. Звучат общие фразы «всем поможем», «никто не останется без помощи» и т. д. Конкретного плана даже в краткосрочной перспективе, по всей видимости, не имеется.

А что по факту? Тактические решения принимаются без оглядки на последствия. Закрытие метро привело к настоящему транспортному коллапсу в Киеве и Харькове. Избитые маршрутчики, разбитые окна трамваев и толпы людей на остановках. Нужно было закрывать метро? Однозначно, да. Можно было сделать это цивилизованно и подготовить план по доставке людей на рабочие места или их переходу на дистанционный режим работы? Можно. Но, увы, имеем то, что имеем.

На фоне глубокой нестабильности и неопределенности в обществе на авансцену отечественного политического цирка (зачеркнуто) выходит он — Арсен Аваков, человек, который как раз стабильно занимал должность главы МВД с начала 2014 года. Под его контролем — полиция, Нацгвардия, спецназ КОРД, пограничники, спасатели и, говорят, крепкие парни с нашивками Нацдружин. Этот список не ограничивается силовыми ведомствами. Даже уйдя в конфронтацию с президентом Петром Порошенко, Аваков сумел удержаться в кресле, пережил смену главы государства, полную перезагрузку парламента и сидит уже во втором правительстве при Зеленском.

Политический вес главы МВД трудно переоценить. О таких говорят «не первый, но и не второй». И хоть «вице-президентом» Украины принято считать нынешнего главу Офиса президента Андрея Ермака, Аваков продолжает наращивать свое влияние.

Эвакуированных из Уханя украинцев повезли в Новые Санжары, выбрав из множества санаториев именно базу отдыха Нацгвардии. Успокаивать бунтующих местных жителей приехал не премьер, не глава Минздрава, а именно Аваков, не преминув воспользоваться возможностью создать красивую (для себя) информационную картинку. Все эти вертолеты для эвакуации зараженных коронавирусом — яркая презентация, мимо которой сложно пройти. Но кто слышал о том, что кого-то спасли, воспользовавшись этим вертолетом, или куда-то доставили?

Дальше — больше. Советник главы МВД Варченко публикует в Facebook огромный пост о том, что Украине необходим режим жесткого карантина — с комендантским часом, продуктовыми карточками и прочими «прелестями». Глобальные вызовы требуют мгновенных жестких решений, сильной руки и далее по тексту. Тут же «сильная рука» в лице министра внутренних дел после поднятой информационной волны успокаивает население и говорит, что комендантский час вводить ПОКА не собираются. Зеленский молчит.

Далее Аваков в сети сообщает о том, что в Киеве вводятся ограничения на проезд в общественном транспорте. Это заявляет не мэр города, не премьер-министр, а глава МВД. Вопрос «почему?» риторический. Президент же тем временем рассказывает о том, что Украина наконец закупила в Китае маски и тест-системы, но о дальнейших планах вывода страны из грядущего кризиса никакой информации нет.

Свято место пусто не бывает. В ночь на понедельник Аваков публикует очередной развернутый пост с (внимание!) экономической стратегией государства в условиях пандемии коронавируса и продолжительного карантина. Кто-то помнит фамилию нашего премьера? Почему экономические вопросы поднимает глава силового ведомства, а не руководитель правительства или, в конце концов, президент?

Между тем на волне слухов о возможном дефолте, при полном провале коммуникации со стороны Банковой и надвигающейся лавине под названием «коронавирус» Аваков становится, по сути, героем. Не исключено, что за «спасение нации» ему даже простят скандальные задержания активистов по делу Шеремета. Кстати, сейчас самое время отпустить Антоненко и других волонтеров и ветеранов АТО, которые сидят в СИЗО, а их вину вот уже который месяц не могут доказать. Это вполне может стать еще одной выигрышной комбинацией, которую не пришлось бы даже объяснять. Просто будет не до того.

Появляется ощущение, что уже очень скоро глава МВД может пересесть в кресло премьер-министра. А возможно, и главы государства, кто знает? Времена нынче очень уж подходящие для идеального шторма. Обычно они рождают запрос на «сильную руку», а он и ранее в обществе был и лишь обострился в условиях локальной и глобальной нестабильности. Правда, никуда не исчезает огромный минус данного сценария — как правило, «сильная рука» с большой вероятностью скатывается в диктатуру. С тотальным контролем и урезанием прав гражданского населения. На фоне угрозы реальных голодных бунтов сценарий выглядит устрашающе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter