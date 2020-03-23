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Экс-футболист сборной Бразилии женился на племяннице своей бывшей жены (фото)
Бывший футболист сборной Бразилии 33-летний нападающий Халк (полное имя — Жуванилду Виейра де Соуза), ныне выступающий в Китае за клуб «Шанхай СИПГ», долгое время был примерным семьянином.
С 2008 года, когда спортсмен еще находился в начале своей насыщенной карьеры и выступал в Японии, он был женат на Иран, которая была старше его на восемь лет. Пара воспитывала двух родных сыновей Иана и Тьягу, а в январе 2016-го удочерила еще и девочку Алиси. Но идиллия в семейной жизни дала трещину, и летом прошлого года последовал развод.
Впрочем, футболист долго не горевал, и уже в октябре закрутил роман с племянницей своей уже бывшей жены — 31-летней Камилой. После этого отношения между родственницами окончательно испортились — если до этого они в соцсетях активно «лайкали» фотографии друг друга, то сейчас Иран удалила все совместные с племянницей снимки, а Камила и вовсе деактивировала свою страницу в Instagram.
Тем не менее, эта неприятность не помешала Халку и Камиле официально оформить отношения в кратчайшие сроки, поскольку девушке необходима была виза в Китай, чтобы быть рядом с любимым.
Напомним, что за свою карьеру Халк выступал в Японии, португальском «Порту» (победа в Лиге Европы-2010/2011), питерском «Зените», а с 2016 года защищает цвета китайского «Шанхай СИПГ», где является одним из самых высокооплачиваемых футболистов страны с годовой зарплатой 20 млн долларов. В составе сборной Бразилии провел 48 матчей, забив 11 мячей (все — в товарищеских поединках), став вице-чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне и победителем Кубка конфедераций-2013. Последний раз одевал футболку сборной в июне 2016-го в игре Кубка Америки против Перу (0:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шакира не хочет замуж за игрока «Барселоны» Жерара Пике, которому родила двух сыновей, поскольку хочет быть запретным плодом для возлюбленного.
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