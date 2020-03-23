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Инна Костыря получила титул «Человек года-2019»
Сегодня, 23 марта, Академический Совет подвел итоги по определению обладателей титула «Человек года-2019» в национальных номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте «Человек года». Официальную церемонию пришлось отменить из-за карантина.
В номинации «Новая генерация года» победителем стала Инна Костыря, общественный деятель, доктор политических наук.
Напомним, Инна Костыря окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) и Академию государственного управления при президенте Украины. В 2009 г. удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины». В 2010 г. защитила диссертацию на тему «Политико-идеологические приоритеты управления культурой в период развития украинского государства» и получила ученую степень кандидата политических наук. В 2016 г. получила ученую степень доктора политических наук, защитив диссертацию на тему «Современные геокультурные стратегии в политике трансрегионального коммуникативного взаимодействия».
Ранее «ФАКТЫ» написали, что Инна Костыря получила премию «ТОП-25 бизнес-леди Украины».
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