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Если не пускают в трамвай: в Киеве женщина устроила оригинальную акцию протеста (видео)
Первый день «жесткого» карантина в понедельник, 23 марта, в Киеве выдался довольно напряженным: не все граждане могли спокойно воспринять то, что в общественный транспорт пускали только медиков, силовиков, сотрудников продуктовых магазинов и стратегических предприятий, разрешая посадку лишь по спецпропускам.
Некоторые горожане «обиделись» на водителей, правоохранителей, а заодно и пассажиров, и решили «наказать» их оригинальным способом.
Как именно — показали авторы забавного ролика на ресурсе «Киев Оперативный».
«Женщину не пустили в трамвай и она решила всех «проучить», — подписали они свое видео.
Героиня видеосъемки решила, очевидно, поступить по принципу «если не мне, то и никому больше», и отправилась к месту назначения пешком, но… по трамвайным путям — так, что электротранспорт никак не мог ее объехать и был вынужден следовать за ней. А так как возможности для маневра у трамвайчиков весьма ограничены, то за одним трамвайным вагоном были вынуждены пристроиться и другие его собраться по несчастью.
Остается надеяться, что подобный «эксперимент» продолжался недолго и женщина-нарушительница освободила пути — ведь она запросто могла стать жертвой гнева спешащих пассажиров или объектом повышенного внимания со стороны правоохранителей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ряде городов Украины на время карантина отменяют льготный проезд в транспорте для пенсионеров. Ранее подобные меры были, в частности, введены в Одессе, Черновцах и Львове.
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