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Жесткий карантин в Киеве: в общественный транспорт пускают по пропускам (видео)

9:51 23 марта 2020 585
Поездка в транспорте по пропускам
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео, как в Киеве, где с понедельника, 23 марта, в общественный транспорт пускают только медиков, силовиков, сотрудников продуктовых магазинов и стратегических предприятий, пассажирам разрешают посадку лишь по спецпропускам.

Видео в Telegram выложили «Х.й Харьков». «В Киеве начался транспортный карантин. В троллейбусы и трамваи пускают только по спецпропускам, которые выдают работникам критически важных инфраструктур. Остальные могут передвигаться на попутке или собственном транспорте», — говорится в комментарии к видео.

Еще одно видео из столицы — с Майдана Незалежности — в Twitter выложила журналистка Власта Лазур.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ряде городов Украины, в том числе и Сумах, на время карантина отменяют льготный проезд в транспорте для пенсионеров. Ранее аналогичные меры были введены в Одессе, а также в Черновцах и Львове.

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