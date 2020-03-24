Мир

Пока в соцсетях в больших количествах публикуются забавные снимки котиков с хэштегом quarantine cats («коты на карантине»), одна из американских пользовательниц интернет-платформы Reddit опубликовала смешное видео, рассказав, что ее сестра — учительница балета, которая, находясь на карантине, решила давать онлайн-уроки своим ученицам.

Однако «кое-кто» отнесся к этому с излишним энтузиазмом. Домашняя кошка женщины, обрадованная тем, что хозяйка теперь постоянно находится дома, требовала внимания к себе. Животное решило, что его владелица хочет с ним поиграть. И охотно присоединилась к уроку. Она постоянно путалась у балерины под ногами. И в конце концов, прицелившись, запрыгнула к ней на руки.

Женщина вынуждена была со смехом прервать съемку, заявив, что ей нужно поговорить со своей кошкой. Ученицы и пользователи сети были в восторге от представления.

Ранее «ФАКТЫ» писали — актер Энтони Хопкинс показал, как развлекает своего кота на карантине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter