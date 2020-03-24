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Учительница балета на карантине решила давать онлайн-уроки – но ее кот неправильно понял хозяйку (видео)
Пока в соцсетях в больших количествах публикуются забавные снимки котиков с хэштегом quarantine cats («коты на карантине»), одна из американских пользовательниц интернет-платформы Reddit опубликовала смешное видео, рассказав, что ее сестра — учительница балета, которая, находясь на карантине, решила давать онлайн-уроки своим ученицам.
Однако «кое-кто» отнесся к этому с излишним энтузиазмом. Домашняя кошка женщины, обрадованная тем, что хозяйка теперь постоянно находится дома, требовала внимания к себе. Животное решило, что его владелица хочет с ним поиграть. И охотно присоединилась к уроку. Она постоянно путалась у балерины под ногами. И в конце концов, прицелившись, запрыгнула к ней на руки.
My sister is a Ballet teacher and with the remote schooling due to Coronavirus she now has to record her lessons. A certain somebody is adapting to this very enthusiastically! from r/aww
Женщина вынуждена была со смехом прервать съемку, заявив, что ей нужно поговорить со своей кошкой. Ученицы и пользователи сети были в восторге от представления.
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