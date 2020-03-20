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Энтони Хопкинс показал, как развлекает своего кота на карантине (видео)
После Арнольда Шварценеггера, который показал, как он самоизолируется у себя дома вместе с ослом и пони, знаменитый британский актер Энтони Хопкинс покорил сеть роликом, в котором показал, как он, также сидя на карантине, развлекает своего кота. Сэр Энтони опубликовал видео, в котором играет на фортепиано — в то время, как на коленях у него расположился кот Нибло и с удовольствием слушает музыку.
«Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его… Кошки️», — написал 82-летний актер.
Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange… cats pic.twitter.com/5HgrdS2P9t— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020
Видео набрало миллионы просмотров. «Этот момент, когда вы двое встречаетесь глазами, и Вы улыбаетесь. Счастье в чистом виде», «Думаю, я понял, зачем изобрели Интернет. Чтобы смотреть, как Энтони Хопкинс играет на пианино для своего кота Нибло», — умиленно писали в комментариях.
Обладатель премии «Оскар» за роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят», «усыновил» Нибло в Будапеште. Его принес в отель консьерж, который хотел найти для котика подходящий дом. Этони и его жена Стелла Аррояве сразу же влюбились в Нибло. Сначала они подождали, не найдется ли желающих взять Нибло к себе. А затем увезли его с собой в Малибу.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Энтони Хопкинсом: Был период, когда я пил беспробудно. Хотел бы изменить эту часть моей жизни.
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