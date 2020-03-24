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Украинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, – Шимкив
Правительство Индии запретило экспорт 27 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных средств в связи с необходимостью бороться с коронавирусом внутри страны. В частности, под запрет попали парацетамол, антивирусные препараты, антибиотики.
Индия является одним из ключевых поставщиков лекарств и их компонентов на мировом рынке, поэтому запрет нарушит цепочки поставок и окажет негативное влияние на фармацевтическое производство в Европе и США. Впрочем, представители украинских фармкомпаний уверяют, что смогут перестроиться на отечественное сырье и сохранить объемы производства.
«Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Фармацевтическая компания „Дарница“ готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии», — прокомментировал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей странице в соцсети.
Отметим, что Индия является вторым после Германии импортером лекарственных препаратов в Украину. В 2018 году объем индийского импорта составил 146 млн долларов.
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