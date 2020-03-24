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В Италии от коронавируса вылечили «нулевого пациента»
В итальянской провинции Ломбардия, остающейся эпицентром пандемии коронавируса, выписали из больницы т.н. «нулевого» пациента — мужчину, у которого коронавирус был диагностирован еще 21 февраля. Напомним, Италия стала мировым лидером по темпам распространения коронавируса.
Считается, что именно с него началась национальная эпидемия, которая унесла жизни уже более 5,5 тысяч человек.
38-летний Маттиа из города Кодонье провел в реанимации 18 дней и смог дышать самостоятельно только 9 марта.
Согласно выводам медиков, заразившийся от мужчины отец скончался, а беременная жена перенесла Covid-19 в легкой форме. Ее выписали две недели тому назад.
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Тем временем в Италии появилась и еще одна новость — за сутки, 23 марта, от коронавируса в Италии скончались 602 человека, что меньше, чем за последние 4 дня.
Фото Reuters
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