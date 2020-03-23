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Украина

Коронавирус шагает по планете: статистика по Украине и миру (карта)

15:04 23 марта 2020 139
Карта распространения коронавируса
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По состоянию на 15:00 понедельника, 23 марта, в мире коронавирус обнаружили у 350 536 человек, в том числе и у 73 украинцев.

Такие данные опубликованы на обновляемой карте распространения COVID-19. Лидируют Китай (81 496 случаев заболевания), Италия (59 138) и Соединенные Штаты (35 225).

За все время пандемии умерло 15 238 человек, выздоровели — 100 165 человек. По Украине — 73 заболевших, трое умерли, один — выздоровел.

Материал о том, какие меры для борьбы с распространением коронавируса вводят в европейских странах, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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