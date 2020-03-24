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Шоу-бизнес

Дочь Оли Поляковой упала с лошади и травмировалась (фото)

10:32 24 марта 2020 242
Полякова младшая
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно отпраздновала 15-летие, травмировалась, упас с лошади.

Об этом девушка написала в Instagram, добавив фото с разбитым носом.

«Сегодня упала с коня, разбила нос, и повредила ногу, но фоточку не сделать не могла», — сообщила она.

Дочь Поляковой

Подписчики Маши попросили ее быть аккуратнее и пожелали здоровья.

Ранее Оля Полякова пожаловалась, что она с родными «сходит с ума» от карантина. «Говорят, что женщина с четырьмя детьми через неделю карантина придумала вакцину от коронавируса», — пошутила звезда. Она показала, как кулинарит с дочками. Поляковы пекли шоколадные кексы.

Напомним, что ранее Ирина Федишин показала, как готовит уроки с детьми. Она также показала, как сделать защитную маску.

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