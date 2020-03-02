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Оля Полякова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения (фото)

15:42 2 марта 2020 704
Оля Полякова с дочерью Машей
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, которая со старшей дочерью Машей восхитили сеть фото в купальниках, трогательно поздравила ее с днем рождения. 2 марта Маше исполнилось 15 лет. С этой датой Оля поздравила дочь в сети, обратившись к девочке с трогательным постом. Звездная мама признается в любви к своему ребенку, гордится ею и считает, что Маша, хоть и похожа на маму, но совсем другая.

«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем, совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества, помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасна, умная и смелая девочка. Люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька», — написала Полякова. Ее подписчики присоединяются к поздравлениям в комментариях.

Напомним, Маша занимается музыкой, поет, пробует себя в качестве модели, активно ведет соцсети. Как ранее рассказывала Оля Полякова, дочь неплохо зарабатывает в сети.

Также у Оли есть младшая дочь Алиса. Девочка снялась в ее клипе «Лед тронулся».

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Оля Полякова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения (фото)

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