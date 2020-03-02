- 17:07 Клип украинского режиссера претендует на престижную премию Berlin Music Video Awards
- 16:45 Задержание Мельничука: Пристайко указал на подлость России
- 16:38 В России пойманный с поличным чиновник подавился документом, который пытался съесть
- 15:59 Перерезали горло и пытались сжечь: в Харькове произошло жуткое убийство молодой женщины
- 15:51 Боевики на Донбассе накрыли Красногоровку минометным огнем, есть раненые, — штаб ООС
- 15:49 К Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта банка" и ФГВФЛ, — Барщовский
- 15:42 Оля Полякова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
- 15:36 Украинка отметила день рождения в карантине в Новых Санжарах и показала, как это было: забавные фото
- 15:22 Джошуа – Пулев: стали известны дата и место проведения боя
- 15:12 В Россию теперь можно выехать только по загранпаспорту: людей разворачивают на границе
- 15:01 МВД должно остаться под руководством Авакова, — глава комитета ВР
- 14:41 Рэпера Серегу обвинили в похищении детей
Оля Полякова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения (фото)
Популярная певица Оля Полякова, которая со старшей дочерью Машей восхитили сеть фото в купальниках, трогательно поздравила ее с днем рождения. 2 марта Маше исполнилось 15 лет. С этой датой Оля поздравила дочь в сети, обратившись к девочке с трогательным постом. Звездная мама признается в любви к своему ребенку, гордится ею и считает, что Маша, хоть и похожа на маму, но совсем другая.
«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем, совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества, помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасна, умная и смелая девочка. Люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька», — написала Полякова. Ее подписчики присоединяются к поздравлениям в комментариях.
Напомним, Маша занимается музыкой, поет, пробует себя в качестве модели, активно ведет соцсети. Как ранее рассказывала Оля Полякова, дочь неплохо зарабатывает в сети.
Также у Оли есть младшая дочь Алиса. Девочка снялась в ее клипе «Лед тронулся».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.