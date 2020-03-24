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«Лучше быть смешным, чем мертвым»: Анита Луценко похвасталась мамой в маске (фото)
Звездный тренер и телеведущая Анита Луценко порадовала сеть, опубликовав несколько снимков своей матери в маске. Защитные маски у женщины не такие модные, как шьет Владимир Остапчук, но она дополняет их аксессуарами и выглядит очень эффектно.
«Пост о крутости моей мамы (63 года). Карантин проявляет обычное состояние мамы, просто чуть экстравагантней. Люблю маму, спасибо за то, что всегда хвалила и за постоянный оптимизм! Цитата: „лучше быть смешным, чем мертвым“», — подписала Анита фото матери.
«Вот это чувство стиля!!! Классная у вас мама», «Класссссссс!!! Мега позитив!!! Маме здоровья», «Супер! Побольше бы таких позитивных людей! Здоровья всем вам!!!», «Мама шикарная», — пишут комментаторы.
Напомним, ранее певица Гайтана показала, как сделать модную защитную маску за несколько минут.
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