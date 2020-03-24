27.48 / 28.32 29.39 / 30.47
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Лучше быть смешным, чем мертвым»: Анита Луценко похвасталась мамой в маске (фото)

11:03 24 марта 2020 206
Мать Аниты Луценко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звездный тренер и телеведущая Анита Луценко порадовала сеть, опубликовав несколько снимков своей матери в маске. Защитные маски у женщины не такие модные, как шьет Владимир Остапчук, но она дополняет их аксессуарами и выглядит очень эффектно.

Мать Аниты Луценко

«Пост о крутости моей мамы (63 года). Карантин проявляет обычное состояние мамы, просто чуть экстравагантней. Люблю маму, спасибо за то, что всегда хвалила и за постоянный оптимизм! Цитата: „лучше быть смешным, чем мертвым“», — подписала Анита фото матери.

Мать Аниты Луценко

Мать Аниты Луценко

Мать Аниты Луценко

Мать Аниты Луценко

Мать Аниты Луценко

«Вот это чувство стиля!!! Классная у вас мама», «Класссссссс!!! Мега позитив!!! Маме здоровья», «Супер! Побольше бы таких позитивных людей! Здоровья всем вам!!!», «Мама шикарная», — пишут комментаторы.

Мать Аниты Луценко

Напомним, ранее певица Гайтана показала, как сделать модную защитную маску за несколько минут.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стар Дельгидис

После неудачной пластики ягодиц женщина выглядит так, будто носит подгузник (фото)

горит авто в Одессе

Автомобиль врезался в киоск и полностью сгорел: фото с места жуткого ДТП в Одессе

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер