Владимир Остапчук решил заработать на коронавирусе: продает маски

Шоу-бизнес

Владимир Остапчук, которому пришлось извиняться за неудачную шутку о «Евровидении», снова нарвался на критику в сети. Со свойственным ему чувством юмора он пошутил над коронавирусом. На своей странице в Instagram телеведущий опубликовал фото в маске с надписью «подбухиваю» и предложил всем желающим купить ее. Стоит такая маска 170 гривен. В подарок Остапчук обещает рулон туалетной бумаги.

Многие пользователи сети осудили такой коммерческий ход Владимира. Они возмущаются, что в такое тяжелое время, когда в аптеках не хватает средств защиты, грех зарабатывать на этом.

«В таких случаях маски нужно бесплатно выдавать, а не зарабатывать на этом!», — пишут в комментариях.

На что Остапчук ответил, что многие модные бренды сейчас продают маски и гораздо дороже.

«Меня тоже возмущает ситуация с коронавирусом, но я не злюсь на тех, кто делает маски, задрал цены на антисептик или билеты на самолёт. Я радуюсь и отвлекаю себя и окружающих. И смешная маска — отличный повод улыбнуться. А ваша злость — это ваша реакция на какую-то ситуацию в вашей жизни. Вас что-то не устраивает. Вы, может, не поймёте сейчас, но счастливые люди не пишут злых комментариев. Улыбнитесь и посмейтесь», — ответил Остапчук.

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