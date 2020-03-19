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Шоу-бизнес

Украинская певица показала, как сделать защитную маску за несколько минут (фото)

13:30 19 марта 2020 414
Гайтана
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Гайтана показала, как сделать защитную маску всего за несколько минут. Ранее Ольга Сумская рассказывала «ФАКТАМ», что шьет маски. А вот совет Гайтаны подойдет тем, кто не умеет шить.

Певица использовала старую бандану, завернув в нее несколько слоев марли. «Для тех, кто хочет быть здоровым и на стиле. Вместо маски, которую невозможно купить, можно завязать платок, а между слоями положить марлю или бинт, сложив их вдвое. Будьте здоровы и берегите себя!», — написала она, добавив фото.

Гайтана

Поклонникам певицы идея понравилась. Такая маска будет многоразовой и выглядит лучше, чем сшитые из семи слоев марли.

Кстати, если вы все-таки решили шить многоразовую маску, вам может понравиться это видео. Автор видео доступно рассказывает и делится чертежом.

Ранее мы писали, что в Киеве «запретили» пассажиров без масок в общественном транспорте. Но масок в аптеках нет, людям приходится или шить самим, или покупать дорого и оптом у перекупщиков, или же игнорировать запрет на свой страх и риск.

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