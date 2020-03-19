Шоу-бизнес

Украинская певица показала, как сделать защитную маску за несколько минут (фото)

Украинская певица Гайтана показала, как сделать защитную маску всего за несколько минут. Ранее Ольга Сумская рассказывала «ФАКТАМ», что шьет маски. А вот совет Гайтаны подойдет тем, кто не умеет шить.

Певица использовала старую бандану, завернув в нее несколько слоев марли. «Для тех, кто хочет быть здоровым и на стиле. Вместо маски, которую невозможно купить, можно завязать платок, а между слоями положить марлю или бинт, сложив их вдвое. Будьте здоровы и берегите себя!», — написала она, добавив фото.

Поклонникам певицы идея понравилась. Такая маска будет многоразовой и выглядит лучше, чем сшитые из семи слоев марли.

Кстати, если вы все-таки решили шить многоразовую маску, вам может понравиться это видео. Автор видео доступно рассказывает и делится чертежом.

Ранее мы писали, что в Киеве «запретили» пассажиров без масок в общественном транспорте. Но масок в аптеках нет, людям приходится или шить самим, или покупать дорого и оптом у перекупщиков, или же игнорировать запрет на свой страх и риск.

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