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После неудачной пластики ягодиц женщина выглядит так, будто носит подгузник (фото)
33-летняя Стар Дельгидис, которая с 17 лет регулярно что-либо подправляет в своей внешности с помощью пластических операций, в декабре 2018 года сделала в одной из клиник турецкого города Стамбул пластику ягодиц — за 17 500 долларов. Как сообщает издание The Mirror, вставив импланты (вдвое большего размера, чем ей рекомендовали врачи), Стар поначалу была очень довольна результатом. Однако с течением времени попа начала обвисать. И в результате, как признает женщина, она начала выглядеть, будто бы носит подгузник. Она говорит, что над ней повсюду смеются.
Дельгидис волнует не только эстетическая сторона проблемы. Теперь ей больно бегать и даже некомфортно ходить — болтающиеся импланты бьют ее по ногам. Стар вынуждена спать, надевая на ночь две пары плотных леггинсов.
Пострадавшая теперь ищет хирурга, который мог бы пособить ее горю. А также надеется, что ее история станет предостережением для других любительниц искусственной красоты. По мнению Стар, вживление ягодичных имплантов — самая рискованная из всех операций, какие она выполняла.
А общей сложности Стар потратила на пластические операции свыше 280 тысяч долларов — в том числе корректировала размер груди, форму носа, губ, челюсти. Она сделала в общей сложности свыше 200 изменений в своем облике.
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