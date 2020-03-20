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Шоу-бизнес

Откачала жир: Слава Каминская раскрыла подробности операции

18:36 20 марта 2020 239
Слава Каминская
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Слава Каминская, заинтриговавшая ранее видео на операционном столе, рассказала, почему обратилась к хирургам. Солистка группы «НеАнгелы» написала в Instagram ироничный пост, в котором выложила всю правду, пока не придумали альтернативную. Она отметила, что не пропагандирует пластическую хирургию, а просто делится своим опытом. Слава, стройности которой можно только позавидовать, сделала липосакцию. Она нашла и откачала лишний жир.

«Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе) НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция, добрая фея и хирург по совместительству @animeloyanrob Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими. Я прям очень удивилась, так как всегда считала себя худой. Была бы я барсуком, жир можно было бы законсервировать в банку. Но нет. Банки нет», — написала Каминская.

Она также рассказала, что нашла применение извлеченному жиру. Его добавили в другие места, где его не хватало.

«Кажется, это называется „липофилинг“. Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев. Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед, и отговорок больше не осталось. Кроме карантина, конечно», — сообщила Слава. Она также уточнила, что грудь и нос «донашивает старые».

Напомним, Слава придерживается карантина, носит маску и проводит время дома. На досуге Каминская испекла торт с короной и поделилась своим рецептом.

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