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«Дарница» выделила средства на покупку еще трех аппаратов ИВЛ
Фармацевтическая компания «Дарница» присоединилась к инициативе общенационального сбора средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких в украинские больницы. Сбор средств стартовал 20 марта по инициативе благотворительного фонда Zagoriy Foundation и Украинской Биржи Благотворительности. Об этом сообщает пресс-служба фармкомпании.
В «Дарнице» напомнили, что ранее компания совместно с Zagoriy Foundation уже закупила и передала три аппарата искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую больницу скорой помощи.
Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив призвал представителей украинского бизнеса присоединиться к инициативе.
«Мир охвачен пандемией, и преодолеть ее можно только совместными усилиями бизнеса, государства и каждого украинца. Сейчас такое объединение не просто важно — оно будет спасать жизни», — подчеркнул Шимкив.
Всего в рамках кампании по сбору средств планируется собрать 49,3 млн грн для приобретения 50 аппаратов ИВЛ производства США. В условиях пандемии COVID-19 это оборудование является незаменимым в лечении пациентов с тяжелыми осложнениями.
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли.
Zagoriy Foundation основан в 2015 году членами семьи Загорий, которые являются бенефициарами компании «Дарница». Фонд способствует утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине, поддерживает культурные достижения и развитие современного искусства, занимается реформами в сфере образования и науки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили о том, что глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив прокомментировал запрет Индии на экспорт некоторых компонентов лекарств.
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