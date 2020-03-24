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Берегите нервы: гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака
Среда, 25 марта, — день, когда могут срываться все планы.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможна ссора с близким человеком, сделайте все, чтобы помириться, пока конфликт не затянулся.
Телец
Не стоит давать советы друзьям и родственникам, вас сочтут высокомерными.
Близнецы
Близнецам следует быть аккуратными в спортивных упражнениях, возможны травмы.
Рак
Вам просто запрещено допускать пессимистичные мысли. Они привлекут неуспех.
Лев
Дело, над которым работаете давно, принесет плоды. И весьма щедрые плоды.
Дева
Существует риск пострадать, став участником посторонних конфликтов. Лучше отсидеться в тени.
Весы
Уделите время отдыху, работать круглосуточно — вредно. Обратите внимание на домочадцев.
Скорпион
Возможны внезапные расходы и приобретения ненужных вещей, держите себя в руках.
Стрелец
День нельзя назвать хорошим и удачным. Вам понадобится все терпение, чтобы удержаться на плаву.
Козерог
Будет не лишней уборка в домашнем пространстве. Избавьтесь от ненужного.
Водолей
Неплохой день для заключения финансовых сделок или оформления важной документации.
Рыбы
Избегайте переписки с теми людьми, которые уже состоят в отношениях или связаны брачными узами.
Хорошего вам дня!
Также предлагаем вам наш еженедельный гороскоп.
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