Стиль жизни

Берегите нервы: гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака

Среда, 25 марта, — день, когда могут срываться все планы.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Возможна ссора с близким человеком, сделайте все, чтобы помириться, пока конфликт не затянулся.

Телец

Не стоит давать советы друзьям и родственникам, вас сочтут высокомерными.

Близнецы

Близнецам следует быть аккуратными в спортивных упражнениях, возможны травмы.

Рак

Вам просто запрещено допускать пессимистичные мысли. Они привлекут неуспех.

Лев

Дело, над которым работаете давно, принесет плоды. И весьма щедрые плоды.

Дева

Существует риск пострадать, став участником посторонних конфликтов. Лучше отсидеться в тени.

Весы

Уделите время отдыху, работать круглосуточно — вредно. Обратите внимание на домочадцев.

Скорпион

Возможны внезапные расходы и приобретения ненужных вещей, держите себя в руках.

Стрелец

День нельзя назвать хорошим и удачным. Вам понадобится все терпение, чтобы удержаться на плаву.

Козерог

Будет не лишней уборка в домашнем пространстве. Избавьтесь от ненужного.

Водолей

Неплохой день для заключения финансовых сделок или оформления важной документации.

Рыбы

Избегайте переписки с теми людьми, которые уже состоят в отношениях или связаны брачными узами.

Хорошего вам дня!

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