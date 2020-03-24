Мир

Как выгуливать собак на карантине: хозяин отправляет со шпицем на улицу дрон (видео)

Житель Кипра Вакис Деметриу, который, как и другие его соотечественники, находится на карантине из-за коронавируса, придумал способ безопасно выгуливать собаку. Вместо того, чтобы выходить самому, он выпускает на улицу со своим шпицем по кличке Оливер дрон. Летящий дрон, который контролируется Вакисом с балкона, «ведет» на поводке песика.

Забавное видео прогулки грек-киприот опубликовал в соцсетях, озаглавив его «Пятый день карантина. Оставайтесь дома в безопасности, но не забывайте о счастье вашей собаки» и «Современные проблемы требуют современных решений».

Комментаторы похвалили автора за изобретательность. Однако, некоторые задают вопрос — а что будет, если собака погонится, к примеру, за белкой или кошкой. А также выражают опасение, что оставленных без присмотра дрон и пса могут украсть злоумышленники.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Испании сдают в аренду домашних животных, с которыми разрешено гулять во время карантина.

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