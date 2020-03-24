«Отрезали половину тела»: солист группы «Руки вверх!» рассказал о страшной болезни

Шоу-бизнес

Популярный российский эстрадный певец, продюсер и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о своей болезни, из-за которой перенес уже несколько операций.

42-летний артист случайно ударился за кулисами во время выступления, на животе возник синяк, на который он не обращал внимание, пишет кп.ру.

«Я ничего не делал, выступал, как и прежде, хотя он болел сильнее и сильнее. В итоге там образовалась грыжа», — отметил Жуков.

По его словам, грыжа начала очень быстро расти. «На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах, перенес три операции и не понимал, выкарабкаюсь ли я и вообще выйду ли на сцену», — пожаловался артист.

Врачи не могли помочь. «Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?», — вспоминает певец.

Интересно, что, по словам артиста, спас его экспериментальный аппарат, который знакомы привез из-за границы. «Я ходил весь в аккумуляторах два месяца, носил в руках эту штуку. Весь в проводах. И только она меня спасла», — уверен Жуков. Что это за прибор, кем разработан, он не уточнил.

Отметим, что ранее российская певица Катя Лель начала исцелять людей. По ее словам, лечить любые недуги она стала после общения с инопланетянами.

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