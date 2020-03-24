Клуб потребителей

В рамках карантинных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции СOVID-19 сеть «АТБ» попросила молодых покупателей по возможности воздержаться от утренних покупок с 9 до 10 часов утра. Это время компания рекомендует предоставить для посещения магазинов пенсионерам и людям преклонного возраста. Об этом сеть «АТБ» сообщила на своем официальном сайте.

По информации компании, магазины посещает большое количество людей пожилого возраста. Именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска опасных для жизни осложнений при заражении коронавирусной инфекцией. Чтобы помочь пожилым людям снизить число контактов с потенциальными носителями вируса, «АТБ» вводит для них дополнительное специальное регламентное время.

«Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра, магазины сети „АТБ“ ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок. Руководство сети призывает всех своих покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям и выбрать для себя другое время для посещения магазинов „АТБ“, чтобы предоставить пенсионерам возможность без лишних рисков для здоровья и очередей совершить необходимые покупки», — сказано в сообщении компании.

Борис Марков, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации «АТБ», на своей странице в Facebook призвал покупателей сети АТБ отнестись с пониманием к такой рекомендации и помнить, что самый эффективный механизм противодействия эпидемии — это гражданская и социальная ответственность каждого человека перед окружающими.

«Миллионы людей пожилого возраста оказались в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом. Об этом говорит неутешительная статистика заболевших в Китае, Италии, Германии и других странах. Учитывая тот фактор, что из более чем 4 миллионов ежедневных посетителей магазинов сети „АТБ“ более 20% - это люди пожилого возраста, мы с сегодняшнего дня вводим для них специальный, регламентный час», — сообщил Борис Марков.

Ранее компания «АТБ-Маркет» заявила, что предоставит во всех населенных пунктах присутствия сети «АТБ» специальные продуктовые наборы с товарами первой необходимости для социально уязвимых категорий населения на сумму свыше 100 млн грн. Сейчас Министерство социальной политики и его региональные подразделения формируют поименные списки получателей такой бесплатной помощи, среди которых будут одинокие старики старше 80 лет, пожилые люди, нуждающиеся в уходе, и лица с инвалидностью.

Помимо этого, чтобы снизить необходимость посещения магазинов, сеть «АТБ» начала реализацию пилотного проекта, позволяющего заказать и оплатить онлайн с доставкой на дом продукты и товары повседневной необходимости. Три базовых набора продуктов и товаров, включающие яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки и другие позиции доступны для заказа на партнерском маркет-плейсе сети «АТБ» Rozetka. Доставку осуществляет партнер проекта — национальный оператор экспресс-доставки компания «Новая Почта». В настоящий момент заказ товаров с доставкой на дом доступен жителям Днепра и Днепропетровской области. Впоследствии возможность заказа продуктовых наборов из «АТБ» с доставкой домой будет масштабирована во всех городах присутствия сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter