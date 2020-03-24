Стиль жизни

Как привести ногти в порядок дома во время карантина: идеи стильного дизайна (фото)

Феномен сезонной моды в том, что она не статична. Ее изменчивость зависит от температуры на улице. А резкое изменение погоды способно вносить коррективы, с которыми нельзя не считаться. По мере потепления краски в природе становятся ярче, и это отражается и на нашем гардеробе, и в дизайне ногтей. Правда, ситуация с карантином вносит коррективы и в жизнь. Из-за невозможности посещать салоны многие женщины расстроены. Ведь ногти нужно приводить в порядок регулярно. Нейл -стилист из Румынии Даниэла Опроаика рассказала «ФАКТАМ», как это сделать в домашних условиях, а также посоветовала следить за трендами и верить в лучшее.

— Весна вступила в свои права, солнце светит все ярче, а цветы демонстрируют свою красоту, — говорит Даниэла Опроаика. - И, несмотря на сложившуюся ситуацию с карантином, женщины хотят идти в ногу с весной. Сегодня в тренде маникюр в теплых тонах с цветочными мотивами. Оттенки теплые, как солнечные лучи. Особенно востребованы розовый и сиреневый цвета. Розовый нежный, как кружево, как лепестки цветов. Также в тренде — зеленый. Это цвет весны. Приветствуется и разнообразие оттенков дизайне — такое как в природе.

Нежная палитра цветов смотрится элегантно

— Какие оттенки лучше всего сейчас сочетать?

— Пастельные. Это очень эффектные комбинации.

Зеленый – один из фаворитов весны

— А что актуально в декоре?

— Фавориты сезона в дизайне — бабочки и цветы в технике акварели. Самый популярный цветок — цветок хлопка. Также в тренде цвет вишни, тюльпан и роза. Все это цветы сезона. Главная тенденция — минимализм.

— Актуально ли этой весной черное покрытие?

— Этот цвет никогда не устаревает. В любое время года черный уместен. Весной дополните его цветочным дизайном — и вы будете выглядеть очень стильно.

— Какому покрытию отдать предпочтение: глянцевому или матовому?

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Выбор за вами. Кто-то больше любит матовое покрытие, а кому-то по душе — глянец.

— А какое более практично — глянцевое или матовое?

— Конечно, глянцевое. Матовое быстрее пачкается. Но если вы предпочитаете именно матовое покрытие, думаю, вас это не должно остановить.

Очень эффектно сочетание розового и сиреневого

— В тренде ли в декоре ногтей кристаллы?

— Не все клиентки их любят, но мне они нравятся. И когда я получаю заказ на декор камнями, признаюсь, всегда радуюсь.

— В тренде ли французский маникюр?

— Безусловно. Он актуален всегда и не устаревает. Многие любят этот дизайн и на протяжении нескольких лет отдают ему предпочтение. Френч хорошо сочетается практически с любым нарядом, он элегантен — и этим все объясняется.

— Какой маникюр вы предпочитаете для себя?

— Нежный нюд. Также мне нравятся теплые пастельные тона — элегантные и нежные.

Цветочный дизайн сейчас в тренде

— Весна — пора свадеб. Невесты хотят быть красивыми и стильными. Что бы вы им порекомендовали?

— Французский маникюр или нюдовое покрытие. Такие варианты беспроигрышны в том смысле, что подойдут к любому наряду. Они ассоциируются с нежностью. Также уместны бледно-розовое или белое покрытия.

— Какие прогнозы вы могли бы сделать для лета? Оно ведь уже не за горами.

— Предстоящее лето, вероятно, принесет яркие неоновые цвета. Фаворитами будут желтый, розовый, синий, зеленый и их производные.

Разноцветные ногти создают особое настроение

— Посоветуйте, как ухаживать за ногтями весной.

— После холодного сезона кожа и ногти нуждаются в дополнительном уходе. Крем и масло необходимы для кожи.

— Как лучше сочетать маникюр с украшениями?

— Важно, чтобы это смотрелось красиво и элегантно. Например, я люблю жемчужные украшения. Они делают вас в сочетании с красивыми стильными ногтями неотразимой. На фото маникюра я часто использую в композиции бусы и хлопок, который ассоциируется с нежностью и легкостью.

— Даниэла, что вас вдохновляет на творчество?

— Все, что меня окружает. Мир вокруг нас прекрасен. Цветы и минералы обладают особой красотой. Важно уметь ее замечать. И, конечно, важный источник вдохновения — счастливые улыбки клиенток, которым нравится их новый дизайн. Мое творческое кредо — креатив и совершенство. Ну, и хороший вкус, конечно, не будет лишним в этом трио.

Даниэла Опроаика: «Я слежу за онлайн-курсами, продумываю сейчас новые дизайны. Все это важные инвестиции в будущее»

— Сегодня наступили нелегкие времена, связанные с карантином. Как привести ногти в порядок, если салон по понятным причинам не работает?

— Сделайте ногти более короткими. Отдайте предпочтение прозрачному или нюдовому покрытию, которое вы в силах нанести сами. Ухаживайте за кутикулой и кожей рук. Ваши руки должны быть в порядке! Время, когда вы находитесь дома, можно использовать для знакомства с новыми трендами в нейл-арте и выборе дизайна своей мечты. Этот период может стать для вас творчески плодотворным, если вы продумаете свой образ до мелочей.

— Сегодня мыть руки приходится многократно, чтобы избежать опасного заболевания. Какой крем лучше использовать, чтобы кожа не пересыхала?

— Да, мытье рук сейчас первая необходимость. Их нужно мыть тщательно. К сожалению, мыло очень сильно сушит кожу и нуждается в дополнительном увлажнении. Поэтому увлажняйте руки с помощью крема, который содержит глицерин.

— Можно ли заменить крем маслом?

— Не думаю, потому что оно не содержит столько питательных веществ для кожи, как крем.

— Как вы перестроили свою деятельность, пока салон не работает?

— Я слежу за онлайн-курсами, продумываю новые дизайны. Все это важные инвестиции в будущее.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Позаботьтесь о здоровье своем и окружающих. Используйте свободное время, чтобы побыть с семьей, используйте его также для изучения разных вещей (онлайн-среда дает нам много возможностей). У всех у нас в сутках 24 часа, и каждый волен решить для себя, как их провести.

Чем еще заняться на карантине и как его проводят знаменитости, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из альбома Даниэлы Опроаики

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