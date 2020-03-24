Приходят «для санобработки» и грабят: полтавская полиция развенчала коронавирусные фейки (фото)

Украина

Официально в Полтаве, которая перешла на жесткий режим карантина, не подтвержден еще ни один случая коронавируса. Однако в социальных группах нагнетается паника по поводу коварного заболевания. При этом ложные сообщения выдаются со ссылками на официальные органы.

Так, один из фейков гласит, что начальник департамента здравоохранения под угрозой увольнения запретил медикам ставить диагноз COVID-19, и все случаи заражения те «списывают» на пневмонию.

Другое ложное предупреждение якобы идет от полиции. В нем сообщается о бригадах «медиков», которые под предлогом санобработки квартир и домов входят в жилье граждан, имея при себе баллончики со слезоточивым газом, и грабят людей.

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Еще соцсетями гуляет выдумка о том, что за шутки и сатирические картинки о коронавирусе грозит штраф или даже 15-суточный арест.

— Нам приходится уже второй раз опровергать подобные ложные сообщения, нацеленные на то, чтобы посеять панику среди уязвимых категорий населения и поднять протестные настроения, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Ранее предупреждали людей, чтобы они не отдавали наличные деньги «социальным работникам», которые обещают класть их на банковские карточки, чтобы не покупали несуществующих лекарств от коронавируса, а также защитных чудо-масок и респираторов сомнительного качества… Мы просим граждан не реагировать на подобного рода публикации и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Выявлением распространителей фейков занимаются сотрудники киберполиции. По их данным, следы ведут в соседнее государство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Полтаве с 23 марта временно ограничили бесплатный проезд для льготных категорий населения.

Фото с сайта ГУ НП в Полтавской области

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