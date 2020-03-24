27.51 / 28.29 29.45 / 30.47
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Приходят «для санобработки» и грабят: полтавская полиция развенчала коронавирусные фейки (фото)

16:31 24 марта 2020 226
санобработка помещений&nbsp;— коронавирус
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Официально в Полтаве, которая перешла на жесткий режим карантина, не подтвержден еще ни один случая коронавируса. Однако в социальных группах нагнетается паника по поводу коварного заболевания. При этом ложные сообщения выдаются со ссылками на официальные органы.

Так, один из фейков гласит, что начальник департамента здравоохранения под угрозой увольнения запретил медикам ставить диагноз COVID-19, и все случаи заражения те «списывают» на пневмонию.

Другое ложное предупреждение якобы идет от полиции. В нем сообщается о бригадах «медиков», которые под предлогом санобработки квартир и домов входят в жилье граждан, имея при себе баллончики со слезоточивым газом, и грабят людей.

Читайте также: Глава Житомирской ОГА требует наказать блогеров, прикинувшихся жертвами коронавируса

Еще соцсетями гуляет выдумка о том, что за шутки и сатирические картинки о коронавирусе грозит штраф или даже 15-суточный арест.

— Нам приходится уже второй раз опровергать подобные ложные сообщения, нацеленные на то, чтобы посеять панику среди уязвимых категорий населения и поднять протестные настроения, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Ранее предупреждали людей, чтобы они не отдавали наличные деньги «социальным работникам», которые обещают класть их на банковские карточки, чтобы не покупали несуществующих лекарств от коронавируса, а также защитных чудо-масок и респираторов сомнительного качества… Мы просим граждан не реагировать на подобного рода публикации и пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Выявлением распространителей фейков занимаются сотрудники киберполиции. По их данным, следы ведут в соседнее государство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Полтаве с 23 марта временно ограничили бесплатный проезд для льготных категорий населения.

Фото с сайта ГУ НП в Полтавской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в больнице

«Дедушка в смешном комбинезоне»: фото Путина в респираторе насмешило сеть (видео)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Иванна Сахно

Заболевшую коронавирусом украинскую звезду срочно забрали в больницу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер