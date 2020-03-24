Ума палата: названы самые умные знаки зодиака

Стиль жизни

Кто-то бьется над решением сложной жизненной задачи полдня, но так и не может понять, с какой стороны к ней подобраться, а кто-то «щелкает» ее за минуту, находя правильный выход. Для одних знаков лучшее место для отдыха — компания друзей, для других — зал библиотеки. О том, представители каких знаков зодиака от природы наделены умом, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова (ранее она назвала знаки, которые чаще других поддаются панике).

— На первое место в рейтинге самых умных знаков зодиака астрологи традиционно ставят знак Близнецы, и такое убеждение имеет под собой веские основания, — говорит Людмила. - Интеллектуальные способности Близнецов обусловлены влиянием планеты-управляющего знака, Меркурия, отвечающего за умственную деятельность, общительность, красноречие и литературный слог. Неудивительно, что Близнецы с детства тянутся к знаниям, они едва ли не единственные, кто охотно ходит в школу, более того, любит ее, поскольку им нравится получать новые знания. Как в школе, так и в институте представителей этого знака не удовлетворяют данные, которые можно получить из учебников, они читают много дополнительной литературы — научной и популярной.

Несмотря на то что в голове у Близнецов знания находятся в хаотичном и разрозненном состоянии, они готовы в каждый конкретный момент выудить именно те, которые нужны, и воспользоваться ими. Представители знака также являются генераторами идей: они лучше других понимают, какая тема будет востребована в то или иное время, поэтому успевают, пока другие раскачиваются, вовремя выдвинуть ее и, чего уж тут греха таить, неплохо на этом заработать. Из Близнецов получаются прекрасные ученые, переводчики и журналисты.

— Какой же знак чуть уступает Близнецам?

— Телец. Знаю, у многих это утверждение вызовет как минимум удивление: они создают впечатление простаков, хотя на самом деле таковыми не являются. Телец — знак земной, поэтому его представители кажутся тугодумами. Дело в том, что Тельцы — за редким исключением — не стремятся пускать новым знакомым пыль в глаза, поэтому и не будут поражать вас своими научными познаниями. Но это ровно до того времени, пока вы не вступили с ними в интеллектуальное состязание — тут-то они и продемонстрируют возможности своего ума в полную силу. Его наличие как раз и определяет приземленность этих людей: они спокойны, усидчивы, дисциплинированы и могут подолгу заниматься работой, которую другие сочтут скучной и монотонной. Из них получаются прекрасные ученые, исследователи, экономисты и бухгалтеры.

— На третьем месте рейтинга находится…

— …Скорпион. Его представители — люди практичные и прагматичные, которые вряд ли будут тратить время на изучение живописи или заучивание стихов, если, конечно, это не нужно им для работы. Их интеллект — чувственного свойства: когда Скорпион сталкивается с вопросом, который кажется ему неразрешимым, он обращается не столько к умственной, сколько к эмоциональной памяти — наверняка в их прошлом уже было что-то подобное. Впрочем, это не лишает представителей знака любознательности: они с интересом относятся к новостям в области научно-технического прогресса, прекрасно разбираются во всех технических новинках — у них можно получить консультацию по поводу только что появившихся в продаже гаджетов. Из Скорпионов получаются замечательные врачи (особенно, хирурги), банкиры, таможенники и офицеры налоговой и пограничной службы.

— Среди гениев достаточно много Водолеев!

— Конечно, этот знак нельзя упустить. Его представители, будучи любопытными от рождения, суют свой нос везде и всюду, а потому являются обладателями пусть разрозненных и несистематизированных, но разнообразных знаний, которые активно используют в течение жизни. Правда, применить их на практике Водолеям удается далеко не всегда (одно дело теория, и совсем другое — практика), но на уровень их IQ это никак не влияет — он гораздо выше, чем у большинства других знаков. Представители знака очень креативны: не вспомнив подходящего решения того или иного вопроса, они могут практически тут же — с лёту — придумать свой фирменный выход. Чаще всего их подход оказывается еще и новаторским. Астрологи уверены, что Водолеи — люди будущего, которые знают, какие технологии будут использоваться через год, а возможно, и через десять лет. Из представителей знака получаются очень хорошие секретари (о таких говорят: правая рука), юристы и программисты.

— Кто же завершает пятерку самых умных знаков?

— Стрелец, хотя на пятое место его можно поставить с большой натяжкой — во многих смыслах они могут дать фору тем, кого мы назвали выше. Стрелец не только высокоинтеллектуальный, но еще и очень духовный знак, обладающий — помимо знаний — еще и житейской мудростью, часто данной им от рождения. Именно она помогает его представителям находить выход из сложных ситуаций — как профессиональных, так и житейских. Многие вещи Стрельцы чувствуют на интуитивном уровне. Так, сдавая экзамен, они, не зная ответа на вопросы, выпавшие им в билете, интуитивно их находят и легко отвечают, в то время как их однокурсники, усиленно зубрившие накануне, получают негативную оценку.

Стрельцы обладают способностью не только накапливать знания, но и передавать их — по цепочке — другим людям, поэтому из них получаются прекрасные лекторы, школьные учителя и преподаватели высшей школы. Большое значение имеет и умение представителей этого знака анализировать данные и факты, которые к ним поступают. Поэтому среди Стрельцов так много философов: Григорий Сковорода, Петр Кропоткин, Бенедикт Спиноза и Фридрих Энгельс.

Ранее Людмила Булгакова рассказала"ФАКТАМ" о том, какие знаки считаются самыми коварными.

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