Умер известный журналист, депутат Верховной Рады трех созывов Иван Бокий

Украина

Несколько часов назад перестало биться сердце Ивана Бокого — яркого журналиста, талантливого редактора, известного политического деятеля, бывшего народного депутата Украины (в Раде III-IV созывов) и председателя парламентской фракции Социалистической партии. 20 февраля Ивану Сидоровичу исполнилось 78 лет.

О смерти И. Бокого сообщил в соцсети его товарищ, бывший министр образования и науки, а ныне ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко.

В последние годы Иван Сидорович боролся с раком. С помощью многочисленных друзей со всего мира, которые подключились к сбору средств для лечения, коварную болезнь на какое-то время удалось притормозить. Но состояние здоровья ухудшалось. Свои последние дни Иван Бокий провел в больнице «Феофания». Врачи, увы, ничем не смогли ему помочь.

Иван Бокий родился в селе Пронозовка Глобинского района Полтавской области. На той земле, которая дала Украине композиторов Платона и Георгия Майбород, писателей Владимира Канивца и Юрия Рогового, народную артистку Раису Кириченко…

Творческий путь Бокого в журналистике начался с газеты «Соціалістична Градижчина», куда его после окончания школы взяли литработником. Затем была учеба на факультете журналистики Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. 12 лет Иван Бокий возглавлял популярную газету «Комсомолец Полтавщины», где впервые были опубликованы и юнкоровские материалы автора этих строк. Он был учителем для многих журналистов. Долгие годы работал редактором газеты «Молодь України», заместителем главного редактора газеты «Сільські вісті», шеф-редактором газеты «Селянська правда від Івана Бокого». Но на любой должности отстаивал правду и стоял на защите справедливости. Имел энциклопедические знания и многочисленные таланты. Нежно заботился о своей единственной дочери Олесе, которую после смерти жены воспитывал один.

Иван Бокий — автор книги очерков «Ветвь пушкинского рода» (о полтавских потомках великого поэта, судьба которых переплелась с потомками Николая Гоголя), лауреат Международной украинской премии имени Григория Сковороды, кавалер ордена Ярослава Мудрого, ордена Николая Чудотворца «За приумножение добра на земле»…

«Он был настоящим патриотом, поборником справедливости, свободы, демократии, равенства и солидарности», — написал Станислав Николаенко.

Прощание с Иваном Боким состоится ориентировочно 26 марта в 11:00 в селе Процев Бориспольского района Киевской области.

Напомним, ранее сегодня стало известно о смерти выдающегося украинского оперного певца Анатолия Мокренко.

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