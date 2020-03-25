Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

Шоу-бизнес

Звезда советской эстрады Лев Лещенко, предложивший недавно певице Maruvзабыть об Украине и перебраться в РФ, госпитализирован вместе с женой Ириной в больницу в Коммунарке в Подмосковье с подозрением на коронавирус (именно в этой больнице находятся все больные коронавирусом пациенты Московской области).

Об этом пишет КП.

Как стало известно, певец накануне сам приехал в медучреждение вместе с женой, пожаловавшись на симптомы ОРВИ и воспаления легких. В итоге его немедленно положили в палату, взяв анализы на коронавирус.

Результаты будут известны только через три дня, пока же медики оценивают состояние Лещенко как стабильное.

Как рассказал концертный директор исполнителя Олег Дмитриев, 11 марта 78-летний Лещенко прилетел из-за границы: он был в Канаде и США, а потом вынужден был провести еще несколько часов в аэропорту Марселя, потому что Москва временно не принимала рейсы из-за сильного снегопада в тот день.

Из путешествия певец вернулся уже с симптомами ОРВИ, так что самоизолировался дома и пытался вызвать врача. Но медики категорически отказывались ехать к Льву Валерьяновичу больше недели, так что в конце концов ему пришлось по совету друзей лично отправиться в больницу.

Если информация о коронавирусе у Лещенко и его жены будет подтверждена, это жизнь супругов будет находиться в серьезной опасности. Лев Лещенко и его жена, учитывая их возраст, находятся в группе риска. При этом достоверно не известно, были ли у пациентов какие-то другие серьезные заболевания на момент госпитализации. Если они действительно были, то это — еще одна опасность.

Сами Лещенко и его жена, а также их официальные представители пока никак не комментируют проблемы с их здоровьем, однако их поклонники уже начинают серьёзно переживать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский шоумен Иван Ургант высмеял возможный дуэт Лещенко и Maruv.

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