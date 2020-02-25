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"Надо бросать эту родину": Лев Лещенко оскорбил Украину из-за желания спеть с Maruv
Российский певец-крымнашист Лев Лещенко, выступавший ранее в поддержку главного «вора в законе» Шишкана, решил подставить «плечо поддержки» и скандальной украинской певице Maruv.
При этом пенсионер российской эстрады не стал сильно подбирать слова, посоветовав Анне Корсун «бросать такую родину», которая её якобы «гнобит и не воспринимает».
«Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная», — заливался Лещенко соловьем в беседе с изданием «Подъём», мрачно добавив в конце тирады: «Ей надо бросать эту родину, которая её гнобит и не воспринимает».
При этом завсегдатай концертов в Кремле признал, что сам с певицей не знаком, однако «уже два года наблюдает за её творчеством». Он предложил Maruv перебраться в Москву и пообещал помощь, чтобы она могла «выступать и радоваться жизни».
Таким образом исполнитель советского хита «Соловьиная роща» отреагировал на скандал, который MARUV сотворила своими рученьками в Сети, опубликовав пикантное фото в трусах и поздравив мужчинам с 23 февраля. Когда фанаты указали «забывчивой» певице на то, что такой праздник в Украине не отмечают, она набросилась на них с матами, объяснив, что у нее «дедушка служил и отец служил».
Объективности ради стоит отметить, что в декабре прошлого года народный артист РСФСР Лев Лещенко проявил себя совершенно с другой стороны, выступив с критикой в адрес своих коллег, которые отрицательно высказались относительно гастролей Софии Ротару в России, в частности, её выступления в Москве на «Песне года».
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