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«Коктейль сексуальности и похоти»: в России жестко посмеялись над дуэтом Лещенко и Maruv
Если украинская певица Maruv согласится выступать с российским артистом Львом Лещенко, как он предлагал, то это будет взрывоопасный дуэт.
Такое мнение высказал в своем шоу Иван Ургант.
«Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты. Если появится дуэт, это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и… Maruv», — сказал ведущий «Вечернего Урганта».
Он также показал «фото предполагаемой репетиции дуэта».
Напомним, что Лещенко предложил Maruv перебраться в Россию после скандала с 23 февраля. А вот его коллега Юрий Лоза считает, что у этой певицы нет шансов на успех в РФ.
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