Шоу-бизнес

«Коктейль сексуальности и похоти»: в России жестко посмеялись над дуэтом Лещенко и Maruv

Если украинская певица Maruv согласится выступать с российским артистом Львом Лещенко, как он предлагал, то это будет взрывоопасный дуэт.

Такое мнение высказал в своем шоу Иван Ургант.

«Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Льва Валерьяновича началась весна раньше, чем у всей планеты. Если появится дуэт, это будет взрывоопасный коктейль сексуальности, красоты, раскрепощенности, похоти и… Maruv», — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Он также показал «фото предполагаемой репетиции дуэта».

Напомним, что Лещенко предложил Maruv перебраться в Россию после скандала с 23 февраля. А вот его коллега Юрий Лоза считает, что у этой певицы нет шансов на успех в РФ.

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