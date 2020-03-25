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Украина

Первый случай коронавируса в Тернополе: заболевший оказался врачом-стоматологом

9:55 25 марта 2020 78
больной и медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 25.03.2020, стало известно, что в Тернополе COVID-19 заразился врач-стоматолог. Ранее в Тернопольской области диагностировали коронавирус у священника, который потенциально мог заразить около 500 человек.

По информации Тернопольской облгосадминистрации, в городской больнице заболел 55-летний врач-стоматолог, который вернулся из Австрии.

Сейчас мужчина получает необходимую медицинскую помощь.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжает увеличиваться число заболевших COVID-19. По состоянию на 7 часов утра 25 марта 2020 года в стране зафиксированы 113 случаев инфицирования коронавирусом.

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